POBJEDA NAJBOLJE HRVATSKE TENISAČICE: Od devet prilika za ‘break’ Osječanka je iskoristila njih šest

Najbolja hrvatska tenisačica, 22-godišnja Osječanka Donna Vekić, pobijedila je Grkinju Mariju Sakkari sa 6-1, 6-4 i plasirala se u 2. kolo WTA turnira u Pekingu, nagradnog fonda od osam milijuna USD.

U trećem međusobnom dvoboju u glavnom ždrijebu nekog WTA turnira Vekić je došla do druge pobjede nad Grkinjom, koju je svladala i prošle godine na travi u Nottinghamu, dok je Sakkari bila bolja ove godine u Indian Wellsu. Sva tri dvoboja odlučena su u dva seta.

Break na break

U Pekingu je naša tenisačica projurila prvim setom za 29 minuta. U drugom setu je bilo znatno više borbe. U prvih pet gemova nijedna tenisačica nije uspjela zadržati servis, a taj je niz prekinula Vekić potvrdom ‘breaka’ za vodstvo 4-2. Kad je još jednim ‘breakom’ došla do prednosti 5-2, pobjeda je Osječanki bila nadohvat ruke. Međutim, Sakkari se nije predala. Osvojila je sljedeća dva gema i došla do ‘break-lopte’ kad je Vekić po drugi put servirala za prolaz u 2. kolo. No, Donna je uspjela spriječiti novi preokret te pet poena poslije realizirati svoju drugu meč-loptu, nakon 74 minute igre.

Vjerojatno na Halep

Ključ pobjede bile su realizirane prilike na reternu, jer je Vekić osvojila polovicu poena na prvom servisu Sakkari te čak 74 % poena na drugom servisu suparnice. Od devet prilika za ‘break’ Osječanka je iskoristila njih šest.

U drugom kolu Vekić čeka pobjednicu dvoboja prve tenisačice svijeta Rumunjke Simone Halep i igračice koja će se u glavni ždrijeb probiti kroz kvalifikacije.

U nedjelju Martić

U nedjelju bi na teren trebala druga hrvatska predstavnica u glavnom ždrijebu, a Petru Martić čeka dvoboj s iskusnom Čehinjom Barborom Strycovom.

Prvo iznenađenje u Pekingu dogodilo se već u prvom meču. Peta nositeljica, Čehinja Petra Kvitova, osvojila je svega tri gema u srazu s Australkom Dariom Gavrilovom.

WTA Peking, rezultati 1. kola:

Donna Vekić (Hrv) – Maria Sakkari (Grč) 6-1, 6-4

Daria Gavrilova (Aus) – Petra Kvitova (Češ/2) 6-2, 6-1