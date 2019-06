PETRA MARTIĆ PRAVI JE HIT NA ROLAND GARROSU: ‘Ovo mi je najbolji dan u karijeri, publika navija kao da sam deset puta osvojila turnir’

Ova je godina definitivno vrhunac karijere hrvatske tenisačice. Osvojila je svoj prvi WTA turnir u karijeri, a s tim je došao i najbolji ranking na WTA ljestvici

Petra Martić ušla je u četvrtfinale ovog Roland Garrosa, nakon što je u osmini finala pobijedila Estonku Kaiju Kanepi 5:7, 6:2 i 6:4 nakon dva sata i 14 minuta igre. Martić se tako po prvi puta u karijeri plasirala u četvrtfinale Garrosa, a pokazala je i veliku mentalnu snagu, kao i karakter, jer je nadoknadila zaostatak 5_7, 0:2.

“Ovo je najbolji dan moje karijere, to sve govori. Čekala sam na ovo otkad sam prvi put izgubila u četvrtom kolu. To je bilo prije dosta godina. Presretna sam što se moj trud isplatio”, rekla je Martić nakon meča za HRT.

“Bilo je puno emocija, oboje smo htjele proći dalje. To je bio razlog “gore-dolje” meča. Ostala sam u trenutku, razmišljala sam samo o sljedećem poenu i dala sve od sebe. Bilo je teško, na momente sam razmišljala da li ću opet izgubiti četvrto kolo, hoću li ikad proći u četvrtfinale, no uspjela sam se vratiti u meč i fokusirati na svoju igru, to je bio ključ današnjeg meča”.

Favoritkinja u četvrtfinalu

Nakon meča posebno je pohvalila pubilku koja joj je, kako kaže, omogućila ovako dobar plasman.

“Od prvog meča imam dobru podršku tribina, što me iznenađuje, nije da sam deset puta osvojila ovaj turnir”, rekla je sa smiješkom.

U četvrfinalu ju čeka dobro poznata protivnica. Čehinju Marketu Vondrousovu, 44. igračicu svijeta, Martić je dobila u finalu Istanbula prije mjesec dana. Naša tenisačica ponovo će biti favoritkinja, no najavila je tešku utakmicu.

