PETRA MARTIĆ IDE U OSMINU FINALA WIMBLEDONA! Pregazila Amerikanku u tri seta i osigurala plsaman u 16 najboljih

Na početku drugog tjedna Wimbledona protivnica će joj biti ukrajinska tenisačica Jelina Svitolina

Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u osminu finala najpoznatijeg teniskog turnira na svijetu – Wimbledona. Martić je bila bolja od Američke tenisačice Danielle Rose Collins u tri seta u kojima je slavila s 6-4, 3-6, 6-4.

Martić je po drugi put u karijeri osigurala nastup u 4. kolu najvećeg svjetskog teniskog turnira, to joj je uspjelo i prije dvije godine, a do pobjede protiv Collins stigla je nadoknadivši break zaostatka u odlučujućem setu.

Prije mjesec dana Martić je u Roland Garrosu po prvi put u karijeri igrala u četvrtfinalu nekog Grand Slam turnira, a sada je na jednu pobjedu od ponavljanja tog uspjeha u Wimbledonu.

Rovovska borba

Naša je najbolja igračica osvojila prvi set oduzevši servis Amerikanki odmah u prvoj igri meča, a zatim sigurnom igrom na svom početnom udarcu zadržala taj break za konačnih 6-4.

U drugom setu jedini break ostvarila je Collins koja je kod svog vodstva od 3-2 realizirala prvu priliku za oduzimanje servisa Martić u čitavom dvoboju savršeno odigravši lob. Imala je Martić odmah u sljedećoj igri dvije prilike za re-break koje nije iskoristila, a nije iskoristila niti još jednu priliku kada je Collins servirala za set.

Nakon svih tih neiskorištenih prilika u drugom setu Martić je pala i u rezultatski zaostatak loše odigranim uvodnim gemom treće dionice igre. Ipak, uspjela se vrlo brzo pribrati, vratiti izgubljeni servis poravnanjem na 2-2 da bi se kod rezultata 5-4 okoristila nervozom suparnice. Collins je s nekoliko pogrešaka pala u zaostatak od 15-40, prvu je meč-loptu spasila pogodivši samu liniju igrališta, no na drugu je izbacila jedan forhend u aut te je Martić mogla podići ruke u znak trijumfa.

Martić je do pobjede stigla iako je imala 13 winnera manje od Collins (20 u odnosu na 33) te mnogo slabiju realizaciju break-lopti (30 posto u odnosu na 67).

Protiv Ukrajinke u osmini finala

Ukrajinka Jelina Svitolina pobijedila je u 3. kolu Wimbledona Grkinju Mariju Sakkari sa 6-3, 6-7 (1), 6-2 i po drugi put u karijeri probila se u osminu finala najvećeg teniskog turnira, gdje će igrati upravo protiv Petre.

Ovom je pobjedom prekinula rezultatsku krizu, djelomično izazvanu i ozljedom koljena, koja je trajala još od ožujka. Naime, Svitolina je prvi put nakon polufinala Indian Wellsa uspjela nanizati tri pobjede i izjednačiti svoj najbolji wimbledonski rezultat.

Bit će im to njihov peti međusobni dvoboj, a Svitolina vodi sa 3-1, no sva četiri meča odigrale su na zemljanoj podlozi. U posljednjem srazu, koji se dogodio u 2. kolu turnira u Rimu prošle godine, Martić je osvojila svega tri gema, a Ukrajinka kasnije došla do naslova.