PETRA MARTIĆ IDE U OSMINU FINALA WIMBLEDONA! Pregazila Amerikanku u tri seta i osigurala plsaman u 16 najboljih

Na početku drugog tjedna Wimbledona protivnica će joj biti ukrajinska tenisačica Jelina Svitolina

Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u osminu finala najpoznatijeg teniskog turnira na svijetu – Wimbledona. Martić je bila bolja od Američke tenisačice Danielle Rose Collins u tri seta u kojima je slavila s 6-4, 3-6, 6-4.

Protiv Ukrajinke u osmini finala

Ukrajinka Jelina Svitolina pobijedila je u 3. kolu Wimbledona Grkinju Mariju Sakkari sa 6-3, 6-7 (1), 6-2 i po drugi put u karijeri probila se u osminu finala najvećeg teniskog turnira, gdje će igrati upravo protiv Petre.

Ovom je pobjedom prekinula rezultatsku krizu, djelomično izazvanu i ozljedom koljena, koja je trajala još od ožujka. Naime, Svitolina je prvi put nakon polufinala Indian Wellsa uspjela nanizati tri pobjede i izjednačiti svoj najbolji wimbledonski rezultat.

Bit će im to njihov peti međusobni dvoboj, a Svitolina vodi sa 3-1, no sva četiri meča odigrale su na zemljanoj podlozi. U posljednjem srazu, koji se dogodio u 2. kolu turnira u Rimu prošle godine, Martić je osvojila svega tri gema, a Ukrajinka kasnije došla do naslova.