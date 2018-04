PAROVI SU POSTALI VAŽAN ADUT HRVATSKOJ: Dodig i Mektić vjeruju kako možemo osvojiti trofej

‘Sretan sam zbog pobjede, a parovi su očito postali naš vrlo jaki adut i oslonac cijele reprezentacije’, rekao je Ivan Dodig. na konferenciji za novinare u Varaždinu.

Hrvatska Davis cup vrsta povela je 2-1 protiv Kazahstana u četvrtfinalnom dvoboju Davis cupa u Varaždinu nakon što je u subotu par Ivan Dodig – Nikola Mektić slavio nakon tri sata igre protiv Timura Kabibulina i Aleksandra Nedovjesova s 6-7 (2), 6-4, 6-4, 6-2 te Hrvatsku samo još jedna pobjeda dijeli od plasmana u polufinale.

Bila je to deveta uzastopna pobjeda hrvatskih parova u dvobojima Davis cupa, sedma u nizu u kojoj je sudjelovao Ivan Dodig, dok je Nikola Mektić i u svom trećem nastupu još bez poraza u paru.

“Devet pobjeda u nizu nas petorice u parovima dokazuje da imamo širok raspon vrlo dobrih igrača u parovima, a tu je i Marin, ako bude trebalo. U Davis Cupu je vrlo važno imati jak par jer to daje sigurnost ostatku reprezentacije. Vjerujem da možemo do cilja, a to je trofej”, kazao je Dodig, dok je Mektić koji je pohvalio igru kazahstanskog para.

“Nismo ih poznavali otprije, ali su nas iznenadili dobrom igrom. Izgubili smo prvi set, ali ne zato što smo mi igrali loše, već zato što su oni odigrali i servirali sjajno.No, kada smo podigli razinu naše igre tada nam ništa nisu mogli. Sretan sam što sam nakon 14 mjeseci vratio opet u reprezentaciju i stvarno uživam tu u Varaždinu”, kazao je Mektić.

U nedjelju u 14 sati prvi će na teren Marin Čilić i Mihail Kukuškin, a potom sijedi okršaj Borne Ćorića i Dmitrija Popka. Pobjednik ovog dvoboja ide u polufinalu na boljega iz dvoboja SAD-Belgija u kojem Amerikanci vode s 2-0 . Hrvatska će, ako prođe, biti domaćin polufinalnog susreta.