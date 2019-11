OVAKVU GROZOTU SVIJET TENISA NE PAMTI: Nedopustivo je ono što su navijači napravili Đokoviću tijekom meča s Federerom

Đoković imao je protiv Federera jedan veliki hendikep, ili bolje rečeno otežavajuću okolnost

Švicarac Roger Federer plasirao se u polufinale ATP finala u Londonu svladavši u odlučujućem susretu Borg skupine Novaka Đokovića s 6-4, 6-3. Bio je ovo 49. meč Đokovića i Federera, te 23. pobjeda Švicarca i prva nad Srbinom nakon četiri godine.

Federer je ovom pobjedom donio i Rafaelu Nadalu prvo mjesto na ATP listi na kraju godine. Međutim, srpski tenisač Đoković imao je protiv Federera jedan veliki hendikep, ili bolje rečeno otežavajuću okolnost. Naime, tijekom cijelog meča publika je navijala za Švicarca i to poprilično glasno i strastveno.

OK, tu nema ništa sporno, publika preferira Švicarca i dapače da iskaže podršku, ali problem je bio u tome što su vrlo ružno kroz cijeli susret tretirali Đokovića. Zviždali su mu kada god se ukazala prilika, a najgore od svega bili su cinični aplauzi kada je Srbin radio dvostruke servis-pogreške. Đoković se dakle, kroz cijeli meč borio s jednim od najboljih na svijetu, ali opet morao se boriti i s neprijateljskom publikom i njihovim nesportskim gestama.

Vrhunac bezobrazluka

Ipak, ima još jedna gora stvar. Vjerovali ili ne, publika čak nije poštovala niti tišinu za vrijeme igre, odnosno, kod servisa. Netko je iz publike u trenutku kada je Đoković trebao servirati nakon što je prvi put pogriješio viknuo, “Vamos, Rafa”, i to je dekoncentriralo Đokovića te je napravio dvostruku pogrešku.

Uzalud je Đoković pogledavao prema sucu, jer ovaj je samo opomenuo navijače te je pokazao da se meč nastavi dalje. Valja spomenuti kako su baš te pogreške koje su izazvali gledatelji možda odlučile meč.

Na koncu su mnogi ugledni tenisači, poput Grega Rusedskog, stali u obranu Đokovića jer ovo što mu se dogodilo zaista je sramotno i nedopustivo.

“Mislim da je pljeskati dvostrukoj pogrešci izraz nepoštovanja. To je previše. U redu jer što navijači podržavaju jednog igrača, to je njihov izbor. No razina poštovanja mora postojati. Kad je Đoković napravio dvostruku servis-pogrešku, neki navijači tome su pljeskali, a onda je opet napravio dvostruku pogrešku. Nakon tog poena bio je u zaostatku i više se nije vratio. Nekad mu je stvarno teško”, rekao je Greg Rusedski.