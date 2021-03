‘Za mene je to bila i ostala jedna zemlja i jedan narod’

Srđan Đoković, otac prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića, dao je zanimljiv intervju za Jutarnji list. Povod intervjuu bila je kolumna Vjekoslava Pauna koju je dotični napisao povodom toga što je Nole postao, kako to ističe spomenuti kolumnist, najveći broj 1 svih vremena, s 311 tjedana na prvom mjestu…

Anegdota

Napisao je kako je tad upoznao obitelj Đoković, na Futuresu u Podsusedu i kako je zapamtio rečenicu, a koja je glasila…”svi ćete vi mene zvati jednog dana kad Novak bude prvi na svijetu”. A posrijedi je bio ponosan poziv tate Đokovića nekom srpskom novinaru, a koji čini se nije imao razumijevanja za sport koji tad nije bio na ovom nivou na kojem je sad u Srbiji…

Srđan Đoković u razgovoru se prisjetio te anegdote:

“Pročitao sam taj tekst i sjećam se tog turnira u Zagrebu 2004. godine? Da, pa bilo je prehladno, toga se jasno sjećam! Vi ste bili tamo, pa tamo je bilo hladno strašno! A Novak je imao 16, 17 godina. On se živ smrzao. On je bio mlad, mali i neotporan. Ja sam tamo od supervisora samo tražio da tamo budu normalni optimalni uvjeti. Bilo je užasno hladno! Ono što me zasmetalo u osvrtu na to razdoblje, što nisu Novak i njegovi rezultati istaknuti u prvi plan, već što sam ja nekog opsovao, a to su onda prenijeli novinari, i vaši naši i ispalo je ružno.”

Prognozirao je Srđan Đoković da će mu sin biti prvi tenisač svijeta, no utrka za najboljim svih vremena otišla je toliko daleko i Novak sad s 18 Grand Slam naslova ima tendenciju biti i najveći u povijesti tenisa. Je li i ponosni tata zatečen svi ovim rezultatima ili je nekako znao da je Novak takav kapacitet? Upitao je novinar Srđana Đokovića…

‘Novak je već sad najbolji svih vremena’

“Mislim da vam je pogrešno pitanje, on nema tendenciju, on već je najbolji svih vremena. Po broju tjedana provedenih na broju 1, pa u međusobnim omjerima, po broju Masters titula, jedino mu nedostaje Olimpijsko zlato i te dvije titule koje će već ove godine osvojiti. On je najbolji i sve u svjetskom tenisu zavisi od njega. On može izgubiti, ali ne zato jer ga je protivnik nadigrao, nego zato jer mu je on dozvolio da ga protivnik pobjedi.”

Kaže i kako je sve što čini njegov sin i dalje nevjerojatno. I ne samo za Srbiju, već i za čitavu regiju. I za bivšu zemlju…

“Za mene je sve to isto, pa nek’ se ljute tko hoće i kako god hoće. Za mene je to bila i ostala jedna zemlja i jedan narod. I jednostavno mi moramo zajedno, jer pojedinačno ne možemo ništa uraditi. Nitko nas ne smatra ozbiljno, osim ako ne napravimo neku vrstu unije, ekonomske, bilo kakve, mi smo onda ozbiljan faktor i neće se moći igrati s nama kao što se sada igraju. Što se tiče njega i njegove karijere, to je stvarno jedna bajka koja traje i danas”, objašnjava Srđan Đoković.