OPONENTIMA STIGAO ODGOVOR IZ KROVNE TENISKE KUĆE: Cirkus u HTS-u neće biti tako brzo gotov

Oponentima je stigao odgovor iz HTS-a

Hrvatski teniski savez (HTS) u utorak se oglasio službenim priopćenjem nakon što su ujutro konferenciju za medije u Zagrebu održali oponenti sadašnjeg vodstva HTS.

“Hrvatski teniski savez smatra da se rasprave o Statutu i drugim problemima, trebaju voditi na za to primjerenim mjestima i unutar legalnih institucija Saveza, a ne na konferencijama za novinare. I dalje, kao i uvijek do sada, podvlačimo da se to treba činiti legalnim putem, transparentno, isključivo u interesu tenisa i cjelokupnog sustava. Takve odluke trebaju biti usvojene na legalno sazvanim skupštinama, koje će im dati težinu, a potvrdu će dati mjerodavne institucije“, stoji u priopćenju HTS-a.

HRVATSKI TENISKI SAVEZ TRESE VELIKI POTRES: Teniska interesna skupina želi promjene i smjenu predsjednika Lukovića



Opozvana sjednica

Konferencija za novinare sazvana je povodom izvanredne sjednice Skupštine HTS-a održanoj 5. travnja u Varaždinu na kojoj je jednoglasno razriješen predsjednik HTS-a u ostavci Franju Lukovića, a vršiteljem dužnosti imenovan Petar Mirić.

Spomenutu sjednicu Franjo Luković je opozvao 3. travnja, dva dana prije zakazanog termina, te ju zakazao za 20. srpnja. Objavljujući tu svoju odluku na internetskom portalu HTS-a, Luković je iznio kako su ga na nju potaknuli “komentari i najave više interesnih grupa unutar Saveza da će već sazvana Skupština biti nelegalna i osporavana”. U istoj objavi Luković je najavio osnivanje radne skupine koja bi izradila novi, “uredan i neosporavani” Statut, i sazvati skupštinu HTS-a koja bi se održala najkasnije do kraja svibnja, “samo radi usvajanja novog statuta – potpuno u skladu s važećim propisima”.

Brza reakcija

“To su potezi kako bi se postojeće stanje razvlačilo unedogled”, ustvrdio je Petar Mirić koji je do izbora za vršitelja dužnosti predsjednika HTS-a bio njegov dopredsjednik.

Odluke s varaždinske sjednice Skupštine HTS-a, na kojoj je sudjelovalo 29 od 41 člana, predane su na potvrdu Gradskom uredu za opću upravu, koji bi se o njima trebao očitovati u roku od 30 dana.

“Očekujemo da ćemo brzo dobiti rješenje. Reagirat ćemo vrlo brzo, bude li ono po nas pozitivno. Ući ćemo u Savez, sazvati Skuštinu, izabrati novo vodstvo i usvojiti novi Statut. Ako se dogodi drugačije, nastavit će se stanje kakvo je bilo, ali mi nećemo odustati”, zaključio je Petar Mirić.