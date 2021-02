OD ČETVRTKA GLEDATELJI NA TRIBINAMA ROD LAVER ARENE: ‘Maksimalan broj navijača po susretu bit će 7,477’

Maksimalan broj navijača po susretu bit će 7,477

Organizatori prvog ovogodišnjeg teniskog “grand slam” turnira, Australian Opena u Melbourneu objavili su kako će dopustiti povratak publike na tribine za posljednja četiri dana nakon što je australska savezna država Victoria odlučila olabaviti mjere vezane za suzbijanje pandemije koronavirusa.

‘Veselimo se povratku gledatelja na Australian Open’

“Veselimo se povratku gledatelja na Australian Open u sljedeća četiri dana. Maksimalan broj navijača po susretu bit će 7,477, što je otprilike 50 posto kapaciteta Rod Laver stadiona”, objavio je direktor turnira Craig Tiley.

U Melbourneu je tijekom prvih pet dana turnira bilo dopušteno do 25,000 gledatelja u kompleksu, no od subote do srijede igralo se bez gledatelja zbog pojave britanskog soja koronavirusa.