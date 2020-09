OBJAVLJEN RAZGOVOR NOVAKA SA SUCIMA NAKON ŠTO JE POGODIO SUTKINJU: ‘Pa ne mora u bolnicu zbog ovoga?’

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu, a ona je pogodila linijsku sutkinju.

[VIDEO] POTEZ O KOJEM ĆE SE PRIČATI JOŠ DANIMA: Pogledajte kako je Đoković jednim zamahom zaradio diskvalifikaciju

AMERIČKI NOVINAR OTKRIO ŠTO JE ĐOKOVIĆ NAPRAVIO ODMAH NAKON DISKVALIFIKACIJE: ‘Ovo je neobranjiv čin’

Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju. Kako je to izgledalo, možete pogledati OVDJE.

Nakon meča oglasio se novinar koji oduvijek kritizirao Đokovića Ben Rothenberg koji je opisao na Twitteru što je Đoković pričao sa sucima tijekom pregovora o kazni. Najprije im je rekao da imaju puno opcija i da ga mogu blaže kazniti.

The ball from Djokovic hit the lineswoman in the head or neck, it appeared. Wasn't hit at full force, but not quite gently, either.

Djokovic is desperately negotiating now: "You have a game penalty, set penalty, many options."#USOpen

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 6, 2020