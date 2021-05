NOVO POSTOLJE ZA NAJBOLJI HRVATSKI PAR: Nikola Mektić i Mate Pavić osvojili su rimski Masters

U prvom setu finala su do ključnog ‘breaka’ stigli u petom gemu, što im je bilo dovoljno za osvajanje prve dionice

Hrvatski reprezentativci Nikola Mektić i Mate Pavić pobjednici su rimskog turnira iz Masters 1000 serije na kojem su u nedjeljnom finalu muških parova nadigrali Amerikanca Rajeeva Rama i Britanca Joea Slisburyja sa 6-4, 7-6 (4) za 83 minute.

Za Mektića i Pavića to je šesti naslov u prvih pet mjeseci zajedničkog igranja te treći zajednički trijumf na Mastersima 1000 iz četiri finala.

Do naslova bez izgubljenog seta

Baš kao što su to učinili u Miamiju, Mektić i Pavić su do naslova na Italian Openu došli bez izgubljenog seta. U prvom setu finala su do ključnog ‘breaka’ stigli u petom gemu, što im je bilo dovoljno za osvajanje prve dionice.

Nikola Mektic & Mate Pavic in #ATPMasters1000 finals this season 🔥 🏆 Miami

🏆 Monte-Carlo

🥈 Madrid

🏆 Romepic.twitter.com/R130ZRO0mb — ATP Tour (@atptour) May 16, 2021

U drugom setu nijedan par nije imao priliku za oduzimanje servisa pa je odluka pala u ‘tie-breaku’ koji je hrvatska kombinacija sjajno otvorila i povela sa 6-0. Ram i Salisbury su spasili četiri meč-lopte, da bi na petu Nikola Mektić zabio as i tako okončao meč.

“Drago mi je da sam Matinim oružjem završio meč”, rekao je po završetku dvoboja 32-godišnji Zagrepčanin.

Najbolji renking za Mektića

“Došli smo do naslova bez izgubljenog seta što pokazuje koliko smo dobro igrali. U finalu smo iskoristili ono malo prilika što smo imali”, prokomentirao je Mate Pavić kojeg je za igru u ‘tie-breaku’ pohvalio njegov partner.

“Drago mi je da je one reterne sačuvao za tie-break.”

Zahvaljujući sjajnim rezultatima Mate Pavić je već šest tjedana vodeći na ATP ljestvici igrača parova, a od ponedjeljka će se na drugom mjestu naći Nikola Mektić, što mu je najbolji renking u karijeri.

Za pobjedu nad Ramom i Salisburyjem Mektić i Pavić su zaradili 1000 bodova i 50.000 eura kao par. Ramu i Salisburyju je pripalo 35.000 eura i 600 bodova.