NOVI DEBAKL NEKADA NAJBOLJEG HRVATSKOG TENISAČA: Marin Čilić iznenađujuće lako i bez otpora ispao u prvom kolu Australian Opena

Hrvat je imao priliku u trećem setu pri rezultatu 5:3 vratiti se u meč, ali to je također propustio

Još donedavno bio je najbolji hrvatski tenisač i član najbolje petorke prema ATP ljestvici, a danas je na 43. mjestu liste i niže debakl za debaklom. Naš tenisač, Marin Čilić, ispao je s prvog ovogodišnjeg Grand slama, Australian Opena, već u prvom kolu.

Svladao ga je bez previše muke i otpora, 16. igrač svijeta, Grigor Dimitrov i to rezultatom 6:4, 6:2, 7:6, a Hrvat je imao priliku u trećem setu pri rezultatu 5:3 vratiti se u meč, ali to je također propustio i Bugar ga je do kraja lako svladao.

Čiliću je ovo drugi debakl u kratkom periodu jer nedavno je uspio ispasti iz prvog kola Murray River Opena u Melbourneu, a tamo ga je izbacio Jeremy Chardy, 66. igrač svijeta.