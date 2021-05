Zanimljivo, na današnjoj konferenciji za medije Đoković se osvrnuo na Olimpijske igre, ali na onaj košarkaški dio. Pitali su ga novinari misli li da Srbija može na igrama parirati Amerikancima

Prvi tenisač svijeta Novak Đoković priprema se za Roland Garros na, za njega, dosta slabom turniru u Beogradu. Nole je uvjerljivo pobijedio Argentinca Federica Coriju koji je dobio utješnu nagradu i “okinuo” jedan selfie s Novakom.

Đoković je danas i saznao da ga u ždrijebu na Garrosu čeka jako težak posao. Na njegovoj su strani Nadal i Federer s kojima će se, ako prođu sva trojica, susresti prije finala.

Zanimljivo, na današnjoj konferenciji za medije Đoković se osvrnuo na Olimpijske igre, ali na onaj košarkaški dio. Pitali su ga novinari misli li da Srbija može na igrama parirati Amerikancima.

“Amerikanci su jaki, to bez daljnjeg, ali s obzirom na to da imamo najbolje košarkaše na svijetu, mislim da bismo mogli parirati. Micić je MVP Evrope, Jokić bi trebalo dobiti tu nagradu za MVP u NBA, Dončić igra nevjerojatno, Bogdanović također, Dragić, Nurkić… Mislim da, kao i svaki drugi sportaš ili velika većina ljudi sa Balkana nekako maštam kako bi izgledalo da smo svi zajedno, naročito u košarci. Kako bi to izgledalo, kakav bi to bio dream team. Najjači tim na svijetu”, rekao je Đoković.

Težak ždrijeb

Prvi tenisač svijeta put na ovogodišnjem Roland Garrosu započinje protiv Amerikanca Tennysa Sandgrena, a drugi nositelj Rus Danil Medvjedev za suparnika ima Kazahstanca Aleksandera Bublika.

Rafael Nadal po svoj 14. naslov na pariškoj crvenoj zemlji kreće protiv Australca Alexeija Popyrina, a s Đokovićem se može sresti već u polufinalu, dok je prvom tenisaču svijeta potencijalni suparnik u četvrtfinalu Roger Federer.