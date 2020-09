Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković diskvalificiran je s US Opena, Grand Slam turnira koji se igra u New Yorku.

Đoković je nakon jednog poena napucao lopticom linijsku sutkinju koja se nakon toga srušila na pod. Kako pokazuju snimke, ne može se reći da je u njegovom potezu bilo zle namjere.

Top seed Novak Djokovic has been disqualified from the U.S. Open after hitting a line judge with the ball

