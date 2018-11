NIKOLA PILIĆ ZA NET.HR UOČI VELIKOG FINALA: ‘Ne znam kako su Francuzima dozvolili da to naprave s terenom, prvi put čujem za ovako nešto’

Finale Davis Cupa kreće u petak, a mi smo porazgovarali s jedinim hrvatskim izbornikom koji je osvojio Davis Cup

Hrvatsku tenisku reprezentaciju ovog vikenda očekuje susret finala Davis Cupa protiv Francuske, a posebnu pažnju javnosti privukla je odluka ITF-a koji je Francuzima dozvolio da stadion za trening otvore tek u srijedu, iako je praksa da se može trenirati već od ponedjeljka.

IZBORNIK KRAJAN NAJAVIO FINALE DAVIS CUPA: ‘Imao sam samo jednu dvojbu, a ovo što se događa ide nama u prilog’

Tako će hrvatski tenisači imati nešto manje vremena od Francuza, koji su već dva puta igrali u tim uvjetima i na toj podlozi, da se pripreme za odlučujući teniski susret sezone. Kontroverznu odluku teniske federacije za Net.hr je komentirao jedini hrvatski izbornik koji je osvojio Davis Cup, Nikola Pilić.

“Nije mi jasno kako je teniska federacija to dozvolila, ali Francuzi su velika nacija, a mi mala i mala uvijek snosi posljedice. Jasno da je problem, ako dođeš u srijedu možeš trenirati normalno, već u četvrtak ne možeš jer je Best of Five. Valjda Marin i Borna mogu negdje drugdje pronaći zemljani teren za trening, ali ovo je u svakom slučaju prvi puta da sam čuo za ovakav slučaj”, rekao nam je legendarni hrvatski izbornik.

Nothing beats a #DavisCup tie coming down to the final set! Re-live 🇭🇷 Croatia reaching the 2018 #DavisCupFinal!#TBT pic.twitter.com/7PPToC35Ac — Davis Cup (@DavisCup) November 15, 2018

Hrvatska je favorit

Kada smo se nakon pobjede Hrvatske vrste u polufinalu protiv SAD-a čuli s Pilićem i pitali ga što očekuje od susreta s Francuzima poručio nam je da je to 50-50 dvoboj, ali sada je nešto optimističniji.

“Mislim da je Hrvatska na papiru favoritu. Ako pogledate rang liste, to je sigurno. Tsonga je sjajan igrač, ali nije igrao tko zna otkada, sada je loše rangiran i nije toliko opasan. Pouille je igrač koji je lošiji i od Borne i od Marina, ali u Davis Cupu ništa nije predvidljivo. Parove imamo odlične i mi i oni. U Londonu su vrlo gusto izgubili 12-10 i tie-breaku od Bryana i Socka, ali mislim da je Hrvatska favorit bez obzira na to što će oni imati i publiku uz sebe.”, poručio je optimistični Pilić.

LEGENDARNI TENISKI AS ZA NET.HR: ‘Čilić treba promisliti što se događa, opet mu se stisnula ruka…’

Reprezentacija bez Mektića

Dosta prašine podigao je izbornik Krajan kada je objavio popis igrača za finale na kojem se nije našao Nikola Mektić iza kojeg je sjajna sezona u parovima. Mnogi su se zapitali kako je moguće da Mektić ne bude pozvan, a Franko Škugor bude, a Pilić je tu dao jasan odgovor.

“Ako je izbornik tako odlučio, Mektić nije trebao biti pozvan. Imamo Pavića i Dodiga, to je par svjetske kvalitete, a tu je i Škugor koji je uvijek bio lojalan Krajanu. To tako ide. Mislim da imamo šanse osvojiti drugi puta i bilo bi mi drago da tako bude jer ovo je zadnji Davis Cup s pravom atmosferom, nakon toga dolazi šou”, rekao je Pilić referiravši se na nedavno izglasane promjene vezane uz format Davis Cupa.

Naime, tvrtka Kosmos u čijem je centru nogometaš Barcelone Gerard Pique potpomognuta japanskim i kineskim ulagačima dala je ponudu koju ITF nije mogao odbiti. Obećali su uložiti tri milijarde dolara kroz 25 godina, ali će natjecanje zato morati proći kroz drastične promjene. Umjesto četiri tjedna u godini – u gostima ili kod kuće – igrat će se jedan tjedan i to na kraju sezone u jednom gradu. Na toj završnici sudjelovat će 18 reprezentacija, igrat će se do dvije pobjede umjesto tri i na dva dobivena seta umjesto tri. Do sada su se igrala četiri singl meča i jedan parova, a sada dva singla manje.

Lucas Pouille to lead France in Davis Cup final against Croatia https://t.co/8jKHbxeSwc pic.twitter.com/bA187htGtO — Times of Geneva (@TimesofGeneva) November 14, 2018

Zabrinutost postoji

Komentar sporne situacije putem Vibera ponudio je i bivši hrvatski tenisač, a sada Telesportov kolumnist Dino Marcan koji zbivanja na teniskim terenima prati u suradnji s Ivanom Ljubičićem, Marinom Draganjom i brojnim drugim teniskim stručnjacima.

“Francuzi stadion u Lilleu koriste za razne evente. Ako se ne varam, teren je spreman tek u srijedu zbog neke ragbi utakmice. Ali nije baš da će se Francuzi previše buniti. Oni su u više navrata igrali na tom stadionu u tim specifičnim uvjetima, od toga dva puta finale. Što manje vremena naši igrači dobiju za prilagodbu na stadion na kojem nikad nisu igrali- njima bolje.

Stadion je specifičan jer je originalno građen samo kao nogometni, a onda je postao višenamjenski, pa se tako koristi trećina nogometnog terena, te se sklepa montažna tribina. Bude relativno hladno za uobičajene teniske dvorane uvjete. Lopta ne leti toliko kroz zrak. Kapacitet je ogroman- oko 25,000 ljudi.”, rekao je Marcan i izrazio zabrinutost spornom odlukom.