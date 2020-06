NIJEMCI NAPALI ĐOKOVIĆA KAO NITKO DO SADA: Popljuvali njegovu sjajnu ideju – ‘Novak i Beograd iritiraju. Njegova nastup je farsa’

Smatra komentator kako je Đokovićev nastup farsa naspram onih koji se očajnički trude osigurati uvjete za nastavak teniskih natjecanja

Ugledni minhenski dnevni list Süddeutsche Zeitung vrlo žestoko kritizira, u svom osvrtu, prvi dio teniskog turnira Adria Tour koji je održan u Beogradu, piše to Deutsche Welle. Po mišljenju autora, sasvim je neodgovorno da je u vrijeme kada cijeli svijet pokušava izaći na kraj s epidemijom koronavirusa gledalište u teniskom centru “Novak” bilo prepuno gledatelja, a nakon mečeva su se razdragani igrači međusobno grlili i u potpunosti ignorirali sve higijenske mjere socijalnog distanciranja. Uz to su se na društvenim mrežama pojavile i snimke partija koji su s mnoštvom sudionika organizirani nakon mečeva.

“Đoković na gotovo ciničan način opovrgava svoju ulogu uzora koju je svojevremeno za CNN ovako definirao: ‘Ima puno sportaša koji ne shvaćaju u kojoj mjeri je njihov glas utjecajan. Ta moć se može pozitivno usmjeriti.‘ Ili ne, kao što je sada bio slučaj. Njegovi egzibicijski mečevi u okviru Adria Toura, koji su bili praćena valovima La Ole, a koja je uopće i nastala samo zato jer postoji smrtonosni virus zbog kojeg su otkazane sve sportske priredbe, šalje u svakom slučaju pogrešne signale”, smatra komentator lista Süddeutsche Zeitung.

Đokovićev nastup farsa?

On upozorava da je virus i dalje tu, među nama, i da je socijalno distanciranje još uvijek najbolja mjera zaštite. Velika je opasnost da Đokovićevi fanovi oponašaju njegov primjer, a s takvom neodgovornošću i lakomislenošću je pandemija i započela, piše njemački list.

Uz to, smatra komentator, Đokovićev nastup je farsa naspram onih koji se očajnički trude osigurati uvjete za nastavak teniskih natjecanja. “Njegovo ponašanje direktno ugrožava interese sporta koje bi on zapravo trebao predstavljati. Đoković je predsjednik ATP-Players-Councila, dakle glasnogovornik igrača. Njegove kolege se nadaju ponovnom pokretanju Grand-Slam turnira krajem kolovoza u New Yorku. Đoković se tome suprotstavlja: on smatra, sasvim ozbiljno, da su higijenske mjere pretjerane. Da u igri nije tako ozbiljna stvar, čovjek bi se tome mogao samo smijati”, zaključuje se u tekstu Süddeutsche Zeitunga.

Iritiraju ih

Pod naslovom “Đoković i Beograd iritiraju” na početak Adria-Toura se kritički osvrće i austrijski list Salzburger Nachrichten. “Poneki ljubitelj tenisa nije vjerovao svojim očima kada je vidio slike iz Beograda. Pun stadion, bez higijenski mjera i teniske zvijezde koje se grle na terenu, kao da koronavirusa nikada nije ni bilo. Doduše, sve je bilo po pravilima, jer od 1. lipnja u Srbiji više ne važe nikakva ograničenja. Ali je li to doista bilo nužno? Smije li ovaj spektakl koji je inicirao Novak Đoković postati pozornicom javne provokacije”, pita se komentator.

On naglašava da to nije prvi put da najbolji svjetski tenisač dobiva kritike zbog svojih izjava kojima umanjuje opasnost od koronavirusa. Citira se njegova izjava o ljudima koji snagom molitvi otrovnu vodu pretvaraju u vodu velike iscjeliteljske moći. „Svjestan toga koliki je utjecaj njegovih izjava Đoković onda priznaje grešku: ‘Ponekad kažem nešto, a onda shvatim (…) da to nisam trebao tako formulirati.‘ Đoković iritira”, zaključuje komentator lista Salzburger Nachrichten.

‘Partijanje i ignoriranje pravila’

U sličnom su tonu i osvrti u drugim medijima na njemačkom jeziku. Tako primjerice magazin Focus svoj tekst naslovljuje s “Teniske zvijezde se provode na partiju i ignoriraju virusna pravila”, dok sportski portal sport1.de čak govori o “skandaloznom partiju sa Zverevim i društvom”. U svim tim komentarima se navodi da je već i sam turnir, odnosno ponašanje tenisača na terenu s rukovanjem i grljenjima, bilo iritantno, ali kao posebno problematično vide parti koji je uslijedio nakon mečeva u jednom beogradskom disko klubu – tu se onda više nikakva pravila socijalnog distanciranja nisu poštivala.

Komentatori naglašavaju i da bi ovakva iskustva s Adria-Tourom, koji se nakon Beograda ovog vikenda seli u Zadar, mogla negativno utjecati i na nastojanja teniskog svijeta da se krajem kolovoza turnirom u New Yorku ponovo pokrenu natjecanja u okviru ATP turnira. Prema sadašnjim najavama, vrlo je vjerojatno da će turnir biti održan, ali uz stroge higijenske mjere, karantenu i bez gledatelja. Uz to bi i stručni timovi tenisača trebali biti radikalno smanjeni.

Đoković s planovima o održavanju turnira pod tim uvjetima nije oduševljen. “To će biti teško. Bilo bi veličanstveno kada bismo imali mogućnost igrati. Ali ja ne vjerujem da će biti puno igrača koji će se pod tim uvjetima ugodno osjećati”, citira magazin Focus najboljeg tenisača svijeta.