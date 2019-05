NEUNIŠTIVI IVO U 2. KOLU ROLAND GARROSA: Teniski svijet ovakav meč nije vidio 42 godine

Ivo Karlović plasirao se u 2. kolo Roland Garrosa

Hrvatski tenisač Ivo Karlović plasirao se u 2. kolo Roland Garrosa, u najstarijem dvoboju u povijesti pariškog “grand slam” turnira 40-godišnji Karlović je svladao 37-godišnjeg Španjolca Feliciana Lopeza sa 7-6 (4), 7-5, 6-7 (7), 7-5 nakon tri sata i šest minuta igre.

Karlović i Lopez odigrali su odličan dvoboj u kojemu je naš veteran igrao bolje u najvažnijim poenima te stigao do osme pobjede u njihovom 12. međusobnom susretu.

Lopez konstantno prijetio na Karlovićevom servisu

Iako je Lopez konstantno prijetio na Karlovićevom servisu u prvom setu, dva puta je imao 0-30, a jednom 15-30, nije imao niti jednu “break-loptu”, dok je Karlović u šest Lopezovih servis-gemova osvojio tek pet poena, u odlučujućoj igri Karlović je dočekao svoju priliku. Jedini poen koji je otišao protiv servera u “tie-breaku” osvojio je naš igrač i to smečiravši nakon što je dočekao priliku za izlazak na mrežu.

U prvom dijelu drugog seta Lopez je i dalje bio bolji igrač, kod rezultata 2-2 i 3-3 imao je i po dvije “break-lopte”, na posljednju je promašio passing, a za tu propuštenu priliku bio je kažnjen u završnici. Kod vodstva Karlovića od 6-5 naš je igrač stigao do prve dvije “break-lopte” u susretu, a na drugu je Lopez poslao forhend u aut za vodstvo Karlovića od 2-0 u setovima.

Lopez u šestoj igri četvrtog seta napokon uspio oduzeti servis Karloviću

Tijekom trećeg seta oba su igrača sigurno držala svoj početni udarac i uzbuđenja ostavili za “tie-break” u kojemu je Karlović propustio dvije meč-lopte prije no što je Lopez iskoristio svoju prvu set-loptu. Nakon što je Lopez kod rezultata 5-5 promašio volej i ponudio Karloviću meč-loptu uz servis izgledalo je da je kraj susreta blizu, no Španjolac je u sljedećem poenu pogodio bekhend retern, a isto je ponovio i kod svoje prednosti od 8-7.

Lopez je u šestoj igri četvrtog seta napokon uspio oduzeti servis Karloviću za vodstvo 4-2, a zatim i potvrditi “break” te povesti sa 5-3 te se činilo kako će o pobjedniku odlučivati peti set. No, Karlović se nije složio s tim scenarijem, kod 5-3 je vratio “break” i to ostavivši Lopeza bez poena, a onda još jednom oduzeti servis Španjolcu za vodstvo 6-5 i servis za meč. Niti posljednji gem nije prošao bez uzbuđenja, Lopez je stigao do “break-lopte” samo da bi Karlović pogodio dva asa zaredom i zatim realizirao svoju ukupno treću meč-loptu.

Karlović će u 2. kolu igrati protiv pobjednika susreta između Španjolca Alejandra Davidovicha i Australca Jordana Thompsona.