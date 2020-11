NE PAMTIMO KADA JE NETKO OVAKO IZVRIJEĐAO ĐOKOVIĆA: Legendarna tenisačica napala Novaka – ‘Ostavi se toga, obrađuj drvo ili pleti’

Nju je jako zasmetalo to što je Novak izašao iz Udruženja igrača i što je osnovao nezavisni sindikat

Jedna od najboljih tenisačica svih vremena, Čehinja Martina Navratilova, žestoko je kritizirala najboljeg tenisača svijeta, Srbina Novaka Đokovića. Nju je jako zasmetalo to što je Novak izašao iz Udruženja igrača i što je osnovao nezavisni sindikat koji će se boriti za prava tenisača.

“On misli da radi pravu stvar. Ne slažem se s njim, ali to je njegov izbor. To sigurno nije pomoglo njegovom tenisu, ne razumijem ga. Kada si najbolji na svijetu, treba ti energija odlaziti na to, trebaš se posvetiti sportu. Da biste se opustili, gledajte TV, obrađujte drvo ili pletite šalove. Ali osnivanje sindikata? To ne pomaže ni na jednoj razini”, rekla je Navratilova za Irish Times.

Objasnila je i što pritom misli. “To možeš raditi kada prestaneš igrati, ali kontroverzno je i ne pomaže mu sada. Tijekom pandemije pokušavaš nas podijeliti, a sve to dok se pokušavamo ujediniti i shvatiti kako da igramo turnire a da se ljudi ne razbolijevaju i ne umiru od koronavirusa. Radije se držimo tog problema, a ne stvarajmo novi koji nam ne treba”, pojasnila je Navratilova.