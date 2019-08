NE MOŽE ČILIĆ BEZ TRILERA: Hrvatski tenisač tri sata slamao 256. igrača svijeta, a sada ga čeka još neugodniji protivnik

Marin je završio meč s čak 11 dvostrukih pogrešaka i 52 neforsirane

Hrvatskom tenisaču Marinu Čiliću, 22. nositelju US Opena, trebala su četiri seta i gotovo tri sata za slamanje otpora 28-godišnjeg njemačkog tenisača Cedrik-Marcela Stebea, kojega je nadigrao sa 4-6, 6-3, 7-5, 6-3 i probio se u 3. kolo u kojem ga čeka domaći predstavnik John Isner.

Pobjednik US Opena iz 2014. godine drugi je put u isto toliko mečeva bio bolji od njemačkog povratnika, trenutačno 256. tenisača svijeta, kojeg je nadigrao i prije sedam godina u 1. kolu Wimbledona u četiri seta.

Dvoboj koji je trebao biti odigran na stadionu Louis Armstrong na kraju je premješten na središnji teren Arthur Ashe, zato što je tamošnji meč Rafaela Nadala i Thanasisa Kokkinakisa otkazan zbog predaje Australca. Čilić i Stebe su započeli dvoboj nešto prije 22 sata po lokalnom vremenu, a bolje ga je otvorio ljevoruki Nijemac koji je u prvom gemu oduzeo servis hrvatskom tenisaču. Čilić je prvim ‘breakom’ u meču izjednačio na 2-2, ali je u devetom gemu opet izgubio servis što je bilo odlučujuće za prvi set.

Čilić je na otvaranju drugog seta spasio jednu ‘break-loptu’ suparnika da bi u šestom slomio servis Stebea i stvorio odlučujuću prednost u toj dionici koja je sa 6-3 otišla na stranu hrvatskog tenisača.

Ključni trenutak dvoboja zbio se u trećem setu, u kojem je Stebe poveo sa 4-1 uz prednost jednog oduzetog servisa. U sedmom gemu je Čilić vratio zaostatak, a novim ‘breakom’ za 6-5 stvorio ključnu prednost te gem poslije došao do vodstva od 2-1 u setovima.

Jedan ‘break’, u sedmom gemu četvrtog seta, bio je dovoljan 30-godišnjem hrvatskom tenisaču za pobjedu i plasman u 3. kolo jedinog Grand Slam turnira na kojem je podignuo pobjednički pehar. Nakon dva sata i 58 minuta borbe, 50 minuta iza ponoći po lokalnom vremenu, Čilić je došao do pobjede 4-6, 6-3, 7-5, 6-3.

Marin je završio meč s čak 11 dvostrukih pogrešaka i 52 neforsirane, 19 više od svog suparnika, ali je imao i dvostruko više izravno osvojenih poena (48-23). Iskoristio je 5 od 11 prilika za ‘break’, dok je Stebe realizirao tri od osam prilika, ali nije imao nijednu ‘break’ loptu od sredine trećeg seta.

“Nisam dobro servirao, ali sam to nadoknadio boljom igrom u izmjenama. Ključno je bilo kad sam vratio ‘break’ u kasnoj fazi trećeg seta. Tada sam osjetio da je on počeo malo padati i to sam uspio iskoristiti”, izjavio je Čilić na terenu Arthur Ashe stadiona odmah po završetku dvoboja koji će mu podići samopouzdanje uoči meča za proboj u osminu finala protiv najboljeg američkog tenisača Johna Isnera.

“Naši su dvoboji uvijek neizvjesni, odlučuju detalji. Obojica dobro serviramo, tako da će biti vrlo važno dobro reternirati. Veselim se još jednoj velikoj borbi”, poručio je Čilić koji u međusobnim dvobojima vodi sa 8-3, a pobijedio je trenutačno 14. tenisača svijeta i u njihova oba dvoboja na Grand Slam turnirima, 2011. na Australian Openu i 2015. u Wimbledonu. Oba puta je odlučivao peti set, u Melbourneu je bilo 9-7, a na londonskoj travi 12-10 za hrvatskog tenisača koji je slavio i u njihovom posljednjem dvoboju odigranom na prošlogodišnjem završnom ATP turniru u Londonu.

Čilić i Isner će se za mjesto u osmini finala US Opena boriti u subotu po lokalnom vremenu.

Prošla je i Donna Vekić

Hrvatski ženski tenis dobio je i drugu predstavnicu u 3. kolu US Opena, nakon što je Osječanka Donna Vekić u 2. kolu nadigrala Estonku Kaiju Kanepi sa 7-5, 6-3 za 94 minute igre i tako se pridružila Petri Martić među 32 preostale tenisačice u borbi za posljednji Grand Slam naslov u ovoj sezoni.

Martić je prethodno sa 6-2, 6-4 bila bolja od rumunjske kvalifikantice Ane Bogdan (WTA – 152.) za 95 minuta, što joj je bila četvrta pobjeda u isto toliko dvoboja s ovom suparnicom.

Martić će se u petak boriti za mjesto u osmini finala protiv Latvijke Anastasije Sevastove koja je sa 3-6, 6-1, 6-3 pobijedila Poljakinju Igu Swiatek, dok će Donna Vekić u subotu igrati meč 3. kola protiv Kazahstanke Julije Putinceve koja je sa 6-3, 7-6 (3) iznenadila 9. nositeljicu Bjeloruskinju Arinu Sabalenku.

Za razliku od Martić koja je cijelo vrijeme vodila u dvoboju protiv Bogdan i kontolirala događaje na terenu, Donna Vekić se za svoju pobjedu morala dobro namučiti protiv bivše dvostruke četvrtfinalistice US Opena, 34-godišnje Estonke Kanepi.

Estonska tenisačica je povela sa 3-1, imala priliku i za uvjerljivije vodstvo, ali je Vekić s dva uzastopna ‘breaka’ došla do preokreta. Kanepi je novim ‘breakom’ izjednačila na 4-4, a u desetom gemu na servisu Vekić propustila set-loptu. U sljedećem gemu hrvatska tenisačica je došla do odlučujućeg ‘breaka’ i potvrdila ga za osvajanje prvog seta.

Osječanka je u drugom setu prva došla do prednosti, kad je oduzela servis Kanepi za vodstvo 2-1. Ključni trenutak za ostatak meča dogodio se u šestom gemu, kad je Vekić spasila tri ‘break-lopte’ i povela sa 4-2. Kanepi novu priliku za preokret nije dobila, a novim ‘breakom’ u devetom gemu Donna Vekić je stigla do pobjede kojom je izjednačila svoj najbolji rezultat na US Openu iz 2017. godine.

Donni se otvara prilika za najbolji rezultat u karijeri, jer je u 3. kolu čeka Kazahstanka Julija Putinceva (WTA – 39.), tenisačica koju je pobijedila u sva tri dosadašnja meča.

Četvrtog dana US Opena u konkurenciji tenisačica ispale su 4. nositeljica Simona Halep i 6. nositeljica Petra Kvitova. Halep je propustila meč-loptu u šokantnom porazu aktualne wimbledonske pobjednice od Amerikanke Taylor Townsend koja je sa 2-6, 6-3, 7-6 (4) stigla do najveće pobjede u karijeri. Petru Kvitovu je sa 6-4, 6-4 nadigrala njemačka povratnica Andrea Petković.