Iako su svi u finalu US Opena očekivali Novaka Đokovića, nije se to dogodilo jer je prvi tenisač svijeta diskvalificiran nakon što je slučajno lopticom pogodio sutkinju. Dominic Thiem sjajnom je predstavom uzeo američki Grand Slam, a čestitka je stigla i od prvog tenisača svijeta.

“Ovo je smisao sporta. Poštovanje, i prijateljstvo. Hvala vam, Domi i Saša, jer ste ostali vjerni svojim vrijednostima i uvidjeli ono što je najvažnije – ljubav i poštovanje jedan za drugoga. Čestitke obojici”, poručio je Novak putem svog kanala na Twitteru.

This is what sport is all about. Respect, appreciation and friendship. Thank you 🙏🏼 Domi and Sasha for standing strong for your character values and seeing always what matters the most – love & respect for each other. Congratulations to both of you. @ThiemDomi @AlexZverev #USOpen pic.twitter.com/BrqUr06CS5

