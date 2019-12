JAVILA NAM SE NAJBOLJA MLADA TENISAČICA EUROPE: ‘Ozbiljan rad se isplati. Za mene je Dražen Petrović jedini uzor’

Trener Blažević otkrio nam je i planove za budućnost, ali nije se zalijetao s megalomanskim predviđanjima za Petrinu karijeru

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko proglašena je na svoj 14. rođendan najboljom europskom tenisačicom do 14 godina u ovoj sezoni TE Junoir Toura. Riječ je o nagradi koju dodjeljuje Tennis Europe, a kojom se lani okitila još jedna hrvatska tenisačica. Antonija Ružić tada je bila proglašena najboljom europskom tenisačicom do 16 godina.

Priznanje dolazi u prave ruke s obzirom na to da Petra doista iza sebe ima fantastičnu sezonu na TE Junior Touru – igrala je osam finala, osvojila četiri pojedinačna naslova (posebno se ističu oni 1. ranga u Folignu i Parizu) i jedan naslov u konkurenciji parova. U Reggio Calabriji stigla je do naslova na TE Junior Mastersu u uzrastu do 14 godina. Ukupno je na Junior Touru u 2019. ostvarila 53 pobjede uz 12 poraza.

‘Ozbiljan rad se isplati’

Ova rođena Zagrepčanka počela se baviti tenisom u dobi od šest godina, a do devete je već bila nacionalna prvakinja uzrasta do deset godina. Ove godine osvojila je tri turnira u uzrastu do 14 i dva u uzrastu do 16 godina, a porazgovarali smo s njom o prvim dojmovima nakon osvajanja nagrade.

“Jako sam ponosna na to što sam proglašena najboljom igračicom Europe do 14 godina. To je pokazatelj da se ozbiljan rad isplati”, rekla je Petra u razgovoru za Net.hr te objasnila kako je uopće počela trenirati baš tenis.

“Na tenis me je odveo moj otac i to je prvi sport koji sam počela trenirati. Jako sam ga zavoljela i tu sam ostala do danas”, rekla je 14-godišnja tenisačica.

Dražen kao uzor

Iako je već sad dosta uspješna tenisačica, uzor joj je najbolji hrvatski košarkaš svih vremena.

“Jako cijenim sve tenisače i tenisačice i volim gledati tenis, ali sportski uzor mi dolazi iz drugog sporta, košarke. To je Dražen Petrović. Dobila sam za poklon knjigu o njemu i oduševio me njegov pristup sportu, ljubav prema tom sportu te odlučnost i požrtvovnost koja ga je dovela do cilja”, rekla je Marčinko.

Slobodnog vremena nema previše uz sve obaveze oko tenisa i škole, ali ga se uvijek nađe. Kako je rekla, najviše ga voli provoditi u igri sa svojom sestrom Anom.

‘Ima preduvjete postati svjetska igračica’

Povodom osvajanja nagrade razgovarali smo s njenim trenerom Igorom Blaževićem koji je objasnio kako je trenirati djevojku na kojoj je nakon ovakvih ostvarenja ipak pritisak.

“Osim što si trener, na terenu moraš biti i pedagog, i psiholog, i prijatelj, i autoritet, i tek tada je lakše raditi s Petrom. Ona je veliki radnik, i radi svaki trening skoro maksimalno, tako da mi dosta olakšava posao. Od prvog dana smo kliknuli, i vjerojatnost za dobre rezultate je bila dosta velika, što se trenutno i pokazuje. Nadam se da ćemo tim pozitivnim smjerom i nastaviti”, rekao je Blažević.

Trener Blažević otkrio nam je i planove za budućnost, ali nije se zalijetao s megalomanskim predviđanjima za Petrinu karijeru.

“Planovi su nastaviti raditi predano i odgovorno, što je može dovesti visoko. Koliko visoko, vrijeme će pokazati. Definitivno, ima preduvjete postati svjetska igračica. Hoće li postati jedna od najboljih hrvatskih tenisačica, teško i rano je reći. Nadam se, da hoće”, zaključio je Blažević.