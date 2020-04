Prokomentirao je i donaciju koju je poslao bolnici u Bergamu u najtežim trenucima

Prvi tenisač svijeta Novak Đoković u intervjuu za talijanski Sky Sports otkrio je nepoznat detalj iz svoje karijere. Nole je, naime, bio na rubu odluke da prestane igrati tenis.

Dogodilo se to nakon finala Roland Garrosa 2010. godine kad je izgubio od Jurgena Melzera.

“Izgubio sam 2010. godine na Roland Garrosu od Melzera i plakao sam nakon ispadanja. To su bili loši trenuci i želio sam napustiti tenis jer sam sve vidio crno. Ali to je bila transformacija jer sam se nakon tog poraza konačno oslobodio. Nakon osvajanja Australian Opena 2008. bio sam treći igrač svijeta, ali nisam bio sretan. Znao sam da mogu više, ali sam gubio važne mečeve od Federera i Nadala. Od tog sam trenutka skinuo pritisak i zaigrao puno agresivnije i to je bila prekretnica”, otkrio je Talijanima Đoković.

Donirao novac Talijanima

Tenis je, kao i svi sportovi, pogođen koronakrizom. Novak je prokomentirao i tu situaciju.

“Za nas tenisače je važno da bude jasnoće oko kalendara. Rekli su nam da će se sezona nastaviti 13. srpnja, ali mnogi kažu da se to neće dogoditi. Ja jedva čekam konačan datum. Treniram kod kuće, trčim i igram se s djecom, a to je malo teško. Moramo vidjeti i kako će se razvijati situacija u Americi, jer bi tamo trebali igrati u kolovozu. Ako bude manje rizično, možda ćemo moći igrati. Ali postoji i opcija da se otkažu svi turniri u Americi i da zemljana sezona počne na jesen”, rekao je Đoković.

“Volim Italiju svim srcem. Imamo prijatelje u Bergamu koji su mi ispričali dramatične situacije. Nisam želio da se za donaciju sazna, to sam učinio iz svog srca”, zaključio je najbolji tenisač svijeta.