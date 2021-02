Možda i najbolji sud njihovog ponašanja dao je tenisaš Stefanos Tsitsipas koji je jednostavno izjavio da je ‘istina negdje u sredini’

Novak Đoković i Nick Kyrgios privukli su veliku pozornost na sebe tijekom Australian Opena. Još prije samog turnira počelo je njihovo prepucavanje, a australski tenisač Đokovića je u posljednjoj izjavi prozvao jer je partijao bez majice i tako doveo ljude u opasnost od zaraze koronavirusom.

“Ne znam zašto me on proziva zbog ponašanja izvan terena. Ja sam tijekom lockdowna bio u humanitarnim akcijama, pokušao sam pomoći ljudima i ne zaraziti ih. Ne mogu prihvatiti kritike od čovjeka koji je bez majice partijao. Novak je sjajan tenisač, ali čudan tip”, rekao je Kyrgios.

‘Istina je negdje u sredini’

Đoković je tijekom karantene tražio smanjenje perioda koji se mora provesti u izolaciji, bolju hranu, pristup fitness centrima, kao i preseljenje iz hotelskih soba u domove s teniskim terenima u blizini, a taj zahtjev je odbijen. Evo što je Đoković izjavio prije o Kyrgiosu.

“Mislim da je Kyrgios dobar za sport. Očito je on netko tko je drugačiji. Priča o tenisu i drugim stvarima nevezanim uz tenis na svoj, autentičan način. Poštujem ga. Poštujem svakoga jer svi imaju pravo na slobodu izražavanja. Poštujem njegov tenis i mislim da je talentiran momak koji ima dobru igru i dokazao je to pobijedivši zapravo sve najbolje na svijetu u prošlosti. Ali, izvan terena, da budem iskren, za njega baš nemam previše poštovanja. Tu bih otprilike stao. Dalje nemam komentara za to, bilo njegovih komentara o meni ili bilo čemu drugome što pokušava”, rekao je Đoković.

Možda i najbolji sud njihovog ponašanja dao je tenisaš Stefanos Tsitsipas koji je jednostavno izjavio da je “istina negdje u sredini”.