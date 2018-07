NAJAVIO KRAJ KARIJERE: Oprašta se teniski velikan kojeg po jedinstvenom uspjehu dobro pamti i zagrebačka publika

Hrvatska je 2012. godine postala sretno mjesto za njega

Nakon što je u 1. kolu ATP turnira u Atlanti pobijedio 21-godišnjeg Amerikanca Emila Reinberga, 36-godišnji ruski tenisač Mihail Južnij najavio je da će u rujnu ove godine završiti profesionalnu igračku karijeru, a posljednji turnir na kojemu će sudjelovati bit će St. Peterburg Open, koji je u ATP kalendaru u terminu od 17. do 23. rujna.

“Želim objaviti da je došlo vrijeme za završetak karijere i ovo je vrlo emotivan trenutak za mene”, otkrio je 36-godišnji Rus nakon plasmana u 2. kolo turnira Atlanti i njegove 498. pojedinačne pobjede u profesionalnoj karijeri.

“Odigrat ću turnire na ljetnoj sjevernoameričkoj turneji, a potom otići u St. Peterburg. To će biti moj posljednji turnir”, izjavio je 105. igrač na pojedinčnoj ATP ljestvici u ovom trenutku.

Traje od 1999. godine

Južnij je profesionalnu karijeru započeo još 1999. godine, a već 2002. je kao 20-godišnjak doživio jedan od najvećih trenutaka u karijeri, kad je u odlučujućem meču finala Davis Cupa protiv Francuske u Parizu preokretom došao do pobjede nad Paul-Henrijom Mathieuom i donio Rusima prvi naslov u povijesti u ovom natjecanju. Kasnije je bio i u sastavu reprezentacije koja je po drugi put osvojila Davis Cup 2006. godine.

U karijeri je osvojio 10 pojedinačnih ATP naslova iz 21 nastupa u finalima, a tome valja dodati i devet trofeja u konkurenciji parova. Bio je najmanje u četvrtfinalu pojedinačne konkurencije na sva četiri Grand Slam turnira, a najviše je uspjeha imao na US Openu, koji će mu biti i posljednji Grand Slam turrnir u karijeri. Južnij je u Flushing Meadowsu dvaput bio u polufinalu, 2006. godine ga je na putu prema finalu zaustavio Amerikanac Andy Roddick, a 2010. Španjolac Rafael Nadal.

Bio je 8. na svijetu

Na pojedinačnoj ATP ljestvici je dogurao do 8. mjesta u siječnju 2008. godine, nakon što se probio do četvrtfinala na Australian Openu. Već na turniru u Atlanti mogao bi se pridružiti skupini tenisača koji su ostvarili najmanje 500 pojedinačnih pobjeda u karijeri, probije li se do polufinala. U ovom trenutku je njegov učinak u karijeri 498-411. Od turnirskih nagrada je zaradio više od 14 milijuna USD.

Južnija su dobro mogli upoznati i hrvatski ljubitelji tenisa. Naime, 2005. godine bio je članom ruske Davis Cup reprezentacije koja je u polufinalu gostovala na splitskim Gripama. Hrvatska je slavila sa 3-2, a Južnij je prvog dana dvoboja izgubio u pet setova od Ivana Ljubičića. No, bila je Hrvatska i sretno mjesto za Rusa koji je 2012. godine, na sedmom od deset izdanja ugaslog ATP turnira Zagreb Indoors, trijumfirao i u pojedinačnoj i u konkurenciji parova. Južnij je ostao jedini tenisač kojemu je to pošlo za rukom u istoj godini.