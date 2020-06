Kada se nastave teniska natjecanja to će vjerojatno biti bez gledatelja što Nadala ne čini sretnim

Španjolski tenisač Rafael Nadal je u četvrtak, dan nakon svog 34. rođendana, izjavio kako sada u ovom trenutku ne bi htio putovati na US Open gdje je prošle godine slavio.

“Da me danas pitate želim li putvati u New York na US Open, odgovorio bih vam: ‘Ne, ne želim'”, kazao je Nadal u intervjuu preko Zooma. “Za par mjeseci, ne znam. Nadam se da da”, dodao je drugi tenisač svijeta.

Tenis je zbog pandemije COVIDa-19 u blokadi do sredine kolovoza i još nije sigurno hoće li se US Open održati. Nakon njega bi se trebao igrati odgođeni Roland Garros.

“Trebamo čekati dok ne budemo imali više informacija o tome kako se virus razvija i kakva će situacija biti. New York je jedno od mjesta u svijetu koje je jako pogođeno pandemijom”, rekao je Nadal.

Tenis bez gledatelja

Kada se nastave teniska natjecanja to će vjerojatno biti bez gledatelja što Nadala ne čini sretnim.

“Iskreno, mrzim tu ideju. No, ako je to jedini način, zašto ne? To je moje stajalište. Ne razumijem tenis bez energije gledatelja, bez strasti koju donosi pun stadion.”

Nadal se osvrnuo i na prosvjede zbog smrti Georgea Floyda koji su zahvatili Sjedinjene Države.

“Naravno da sam zabrinut kada vidim sve te nesreće koje se događaju na ulici”, kazao je Nadal. “Nasilje i pandemija stvaraju tešku klimu, teško ozračje za svijet. Važno je ostati miran, poštivati svakoga i živjeti u miru.”