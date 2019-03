NADAL PRIJE SUSRETA SA FEDEREROM IZNENADIO JAVNOST: Nakon ovog što je izjavio svi se pitaju hoće li do meča uopće doći

Španjolski tenisač ponovno ima zdravstvenih problema

Teniski klasik u polufinalu ATP turnira iz Masters 1000 serije u Indian Wellsu četvrtfinalnim pobjedama osigurali su Španjolac Rafael Nadal i Švicarac Roger Federer, dvojica igrača koji su obilježili posljednje godine svjetskog tenisa i dvojica koju mnogi smatraju i najboljima svih vremena.

Trebao bi to biti 39. međusobni ogled osvajača 20. Grand Slam naslova (Federer) i igrača koji je na turnirima najviše kategorije otišao do kraja 17 puta (Nadal). No, pitanje je hoće li do meča doći jer španjolski tenisač ponovno ima problema s koljenom…

DVOBOJ LEGENDI ZA FINALE U INDIAN WELLSU: Federer i Nadal u 39. međusobnom ogledu odlučuju o kandidatu za titulu

Nije u potpunosti spreman

“Cilj i ideja su mi biti spreman za meč. Ne mogu garantirati kako ću se osjećati kada se probudim. Ali želim zaigrati u ovakvom meču protiv Federera, to je uvijek nešto posebno. A još je i posebnije budemo li obojica na sto posto svojih mogućnosti”, kazao je Nadal po plasmanu među posljednja četiri zabrinuvši organizatore turnira i svoje navijače.

“Nadam se da će tako i biti, prvo zbog mene, ali i zbog navijača na tribinama i diljem svijeta. Nadam se da ću moći igrati agresivno. Moram biti spreman na brze reakcije i sve mora biti na svom mjestu da bih imao šansu za uspjeh. Ne bude li tako bit će jako teško”, poručio je Nadal, a prenosi Metro.