Iako su svi u finalu US Opena očekivali Novaka Đokovića, nije se to dogodilo jer je prvi tenisač svijeta diskvalificiran nakon što je slučajno lopticom pogodio sutkinju. Dominic Thiem sjajnom je predstavom uzeo američki Grand Slam, no Đoković je postao i ostao tema teniskih razgovora i vijesti.

Uoči turnira u Rimu o tom je incidentu progovorio i Novakov rival Rafael Nadal koji od koronapauze nije nastupio ni u jednom meču. Nadal je progovorio o Đokoviću, ali i najavio svoj nastup na rimskom turniru.

‘Da bi bio najbolji, moraš igrati’

“Đoković nije imao sreće, žao mi je zbog njega, imao je priliku na ovom Grand Slamu. Ne biste trebali raditi takve stvari, ali one se događaju u nesretnim okolnostima. Na terenu je važno imati kontrolu kako biste izbjegli lošu sreću”, iskreno je progovorio Nadal koji ipak nije nastupio na US Openu kako ne bi ugrozio svoje zdravlje te zdravlje svoje obitelji.

“Kada nešto odlučite, držite se toga. Napravio sam što sam mislio da je najbolje za mene i moju obitelj. Osjećam se dobro, dobar sam, možda malo lošije nego inače, ali to je normalno jer nisam igrao neko vrijeme. Da bi bio najbolji, trebaš igrati mečeve”, rekao je Nadal.

Njegov prvi nastup nakon dugo vremena bit će protiv Carrena-Buste, tenisača koji je prošao u daljnju fazu natjecanja kad je izbačen Đoković sa US Opena.