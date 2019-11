NADAL OSTAO BEZ JEDINOG VELIKOG TROFEJA KOJI NIKAD NIJE OSVOJIO: Evo tko će na kraju igrati u završnici finalnog Mastersa

Tsitsipas je pobjednik skupine i u polufinalu će igrati protiv Federera

Nakon Austrijanca Dominica Thiema i Švicarca Rogera Federera u skupini “Borg” plasman u polufinale završnog teniskog turnira sezone u Londonu u skupini “Agassi” izborili su Grk Stefanos Tsitsipas i Nijemac Alexander Zverev, dok je prvi tenisač svijeta Španjolac Rafael Nadal ispao.

U posljednjem susretu skupine “Agassi” Zverev je pobijedio Rusa Danila Medvedeva sa 6-4, 7-6 (4).

Uoči posljednjeg meča bilo je jasno kako Zverevu treba pobjeda za polufinale, dok je Medvedev, koji nije imao izgleda za ulazak u polufinale, “igrao” za Nadala. Naime, svojom pobjedom gurnuo bi Nadala u polufinale i to kao pobjednika skupine. I prije ovog meča ulazak među četiri najbolja tenisača osigurao je Tsitsipas, ali nije bilo poznato s koje će pozicije u polufinale.

Tko će na koga?

Sada više nema nikakvih dvojbi. Tsitsipas je pobjednik skupine i u polufinalu će igrati protiv Federera, dok će u drugom susretu snage odmjeriti Thiem i Zverev.

U prvom susretu 3. kola skupine “Agassi” Nadal je pobijedio Tsitsipasa sa 6-7 (4), 6-4, 7-5, ali na koncu mu to nije bilo dovoljno za prolaz. Nadala može utješiti što će na koncu godine i dalje biti na svjetskom broju jedan, iako bi mu ovaj turnir upotpunio kolekciju, jer do sada ga još nije osvojio. No bit će možda još prilike.