NADAL I THIEM U MEĐUSOBNOM SUČELJAVANJU ZA POLUFINALE US OPENA: Austrijanac izbacio prošlogodišnjeg finalistu

Prvi tenisač svijeta Rafael Nadal i Austrijanac Dominic Thiem čine prvi četvrtfinalni par na ovogodišnjem US Openu, posljednjem Grand Slam turniru u sezoni, gdje je u nedjelju Španjolac nadigrao Gruzijca Basilašvilija u osmini finala, a najbolji austrijski tenisač bio bolji od prošlogodišnjeg finaliste US Opena, Južnoafrikanca Kevina Andersona.

Nadal je za pobjedu nad Basilašvilijem sa 6-3, 6-3, 6-7 (6), 6-4 trebao tri sata i 19 minuta, dok je 24-godišnji Dominic Thiem za dva sata i 37 minuta svladao prošlogodišnjeg finalistu u Flushing Meadowsu Južnoafrikaca Kevina Andersona sa 7-5, 6-2, 7-6 (2).

Vaaaaaaamos!@RafaelNadal survives a physical battle against Basilashvili 6-3, 6-3, 6-7, 6-4 to reach the QF! Next up: Thiem.#USOpen pic.twitter.com/zkJaSnKk5p — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2018

Thiem – Anderson 2-6

Thiemu je ovo prvo četvrtfinale na Grand Slam turnirima izvan pariškog Roland Garrosa, gdje je ove godine dogurao do finala, a prethodne dvije gubio u polufinalu. No, na ostala tri Grand Slam turnira do danas nije uspio proći dalje od osmine finala. Ujedno, ovo je bio osmi dvoboj Thiema i Andersona i tek druga pobjeda Austrijanca, koji je izgubio dva dosadašnja dvoboja s Južnoafrikancem na Grand Slam turnirima.

I Pliškova u četvrtfinalu

Nadalu je ovo osmo četvrtfinale na turniru na kojem je triput bio pobjednikom i samo jednom je izgubio četvrtfinalni meč, 2006. godine od Mihaila Južnija. Nadal u međusobnim dvobojima s Thiemom vodi 7-3, a pobijedio ga je u sva tri meča na Grand Slam turnirima, no sva tri su odigrali u Roland Garrosu, posljednji ove godine u finalu.

2016 Finalist @KaPliskova is headed back to the QFs with a 6-4, 6-4 victory over Barty…#USOpen pic.twitter.com/P7jO0kByiY — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2018

Prvom četvrtfinalisticom US Opena postala je Čehinja Karolina Pliškova, koja je prije dvije godine upravo u New Yorku stigla do svog jedinog finala na Grand Slam turnirima. Pliškova je u osmini finala sa 6-4, 6-4 nadigrala Australku Ashleigh Barty. Osma tenisačica svijeta u četvrtfinalu pobjednicu dvoboja između Serene Williams i Estonke Kaije Kanepi.

US Open, tenisači – 4. kolo

Rafael Nadal (Špa/1) – Nikoloz Basilašvili (Gru) 6-3, 6-3, 6-7 (6), 6-4

Dominic Thiem (Aut/9) – Kevin Anderson (JAR/5) 7-5, 6-2, 7-6 (2)

US Open, tenisačice – 4. kolo

Karolina Pliškova (Češ/8) – Ashleigh Barty (Aus/18) 6-4, 6-4