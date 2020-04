NA ŠTO SE SVE TROŠI ĐOKOVIĆEV DONIRANI NOVAC? Srpski tenisač pokrenuo nevjerojatan trend – ‘Ovime je izazvao lavinu’

Đoković je zapravo veću stvar napravio svojom izjavom nego donacijom

Najbolji tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković, izazvao je lavinu oduševljenja i praktički je pokrenuo trend time što je donirao milijun eura dvjema bolnicama u talijanskom Bergamu, gradu s najviše umrlih od koronavirusa u Europi.

Šef saniteta tamošnje bolnice, Peter Assembergs otkrio je na što su sve potrošili Đokovićev novac i kako su zbog njega uspjeli spasiti puno života.

“Iznimno nam je važna ta njegova donacija jer zahvaljujući njoj modernizirat ćemo i povećati šok-sobe na odjelu intenzivne njege u bolnici Treviglio-Caravaggio, koja je srce naših reanimacijskih aktivnosti tijekom pandemije koronavirusa. Njegovom donacijom tako doslovno spašavamo živote. Povećavamo sobe, jer to nam je nužno, s obzirom na to da su nam do sada ljudi u agoniji ležali, pa i skončavali u čekaonicama. Zatim, kupujemo aparate, od defibrilatora do monitora, kao i nužnu zaštitnu opremu za osoblje”, rekao je šef saniteta talijanskim medijima.

Pokrenuo trend

Međutim, naglasio je kako je Đoković zapravo veću stvar napravio svojom izjavom nego donacijom. Srbin je pokrenuo trend i nakon njega su mnoge slavne osobe počele donirati svoj novac bolnicama.

“Đokovićev dar, kao i ono što je rekao nakon što je donirao milijun eura, pokrenuli su lavinu. Donacije su krenule sa svih strana. U manje od 48 sati nakon što smo objavili njegov dar i iznos koji je priložio, dobili smo deset milijuna eura od brojnih slavnih osoba”, kazao je Assembergs.

Otkrio je potom i što je Đoković rekao nakon donacije i što zapravo puno govori o njegovu karakteru i veličini.

“Priznajem, bio sam šokiran u tom trenutku. Da, to je pravi izraz za ono kada mi je prvi tenisač svijeta na pitanje želi li da objavimo koliko puno nam je dao odgovorio: ‘Iskreno, meni uopće nije bitno hoćete li to objaviti i ne mora se znati da sam ja uopće išta dao, a kamoli koliko. Osim, naravno, ako smatrate da će objavljivanje takve informacije podići svijest i kod drugih potencijalnih donatora da učine isto što i ja”, otkrio je Assembergs.

Osim Talijanima, Đoković je pomogao i Srbiji kojoj je također donirao milijun eura za kupnju respiratora.