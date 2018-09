MURRAYJEV PLAN ZA POVRATAK NA VRH: Nadal, Federer i Đoković imat će razloga za strah sljedeće godine

Nedavno je Murray upisao najveću pobjedu od povratka na terene

Bivši prvi tenisač svijeta Andy Murray (31), koji je početkom siječnja operirao kuk, želi sljedeću sezonu dočekati potpuno zdrav, istaknula je njegova majka Judy Murray, koja je ujedno i teniska trenerica

“Andy jedva čeka da ponovno bude u nekadašnjoj formi. No, kad si toliko dugo bio izvan terena ne smiješ požurivati stvari, treba ići korak po korak. Dobro se drži i vrijedno radi sa specijalistom za rehabilitaciju u Philadelphiji. Do kraja godine nastupit će na još samo jednom turniru, u Pekingu, a onda će se fokusirati na to da potpuno zdrav dočeka 2019. godinu”, kazala je Judy Murray.

Tek 311. na svijetu

Andy Murray trenutno nastupa na ATP turniru u Shenzhenu, gdje je u drugom kolu svladao 11. igrača svijeta Belgijanca Davida Goffina (6-3, 6-4), što mu je najveća pobjeda od povratka na teniske terene. Zbog ozljede kuka Murray je propustio drugu polovicu prošle godine, a početkom siječnja ove godine otišao je na operaciju. Pao je na 311. mjesto ATP liste, a ove godine odigrao je samo 11 mečeva.