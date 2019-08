‘MUKA MI JE, DOSTA SAM SLUŠAO O TOM SRA*JU’: Federer pregazio protivnika i onda potpuno pukao na pressici

Eksplodirao je kada su ga pitali je li zaista tražio da mu se meč prebaci u dnevni termin.

Švicarski tenisač i prema mnogima najbolji igrač svih vremena, Roger Federer, plasirao se u 4. kolo US Opena izvanserijskom igrom protiv Dana Evansa. Švicarac je slavio sa glatkih 6:2, 6:2, 6:1

Međutim, na konferenciji za medije nakon meča nije bio baš dobre volje, a eksplodirao je kada su ga pitali je li zaista tražio da mu se meč prebaci u dnevni termin.

“Zbilja nisam ništa tražio. Ne sjećam se da sam ikad išta tražio. Ne znam je li to netko iz mog tima tražio, ali ja nisam. Znam da je uvijek bilo pitanje o tome što i kako želimo, ali to ne znači da ono što Roger traži, Roger i dobije. Zapamtite to, jer sam dosta slušao o tom sra*ju i muka mi je od toga”, govorio je Federer.

Zatim je nastavio sa žalopojkama. “Umoran sam od tih stvari da ja kao nešto zahtijevam. Turniri i televizijske postave su te koje traže, a mi samo dajemo svoje mišljenje. Ja ću izaći na teren i u četiri sata ujutro da mi tako kažu”, veli Federer.