MOŽE LI HRVATSKA IKAKO OBRANITI NASLOV DAVIS CUPA? Najbolji hrvatski tenisač nema baš dobre vijesti: ‘Jesmo li favoriti?’

Hrvatski tenisači nastup na Davis Cupu otvaraju 18. studenog protiv Rusije

Najbolje rangirani hrvatski tenisač Borna Ćorić rekao je u petak kako mu prolazi viroza s kojom je došao u Madrid na Davis Cup, te da ne osjeća pritisak uoči turnira na kojem će Hrvatska braniti naslov prvaka.

“Još malo me drži nekakva poluviroza, no nije ništa opasno, mislim da je sada završna faza”, rekao je u razgovoru za Hinu nakon treninga.

Hrvatski reprezentativci se od srijede pripremaju u dvorani Caja Magica (Čarobna kutija) na jugu Madrida gdje će idući tjedan odmjeriti snage s Rusijom i Španjolskom. “Atmosfera je super, mi se stvarno svi znamo već dugo vremena, na Touru smo prijatelji, putujemo zajedno. Nije nam ovo ništa novo. U reprezentaciji smo svi već zadnjih pet, šest ili sedam godina, ne znam niti sam koliko tako da je atmosfera odlična kao i uvijek”, rekao je Ćorić koji je u srijedu napunio 23 godine.

Mogu li iznenaditi?

“Drago mi je što sam ovdje. Kasnije sam se priključio jer sam dobio temperaturu pa smo prije puta odlučili da je bolje da preskočim prvi dan. Treniram zadnja dva dana i stvarno je sve super”, dodao je. Treninzi zasad prolaze u najboljem redu, kako je bilo i planirano, no još uvijek nije odlučeno tko će uz Ćorića biti drugi igrač.

Privremeni izbornik Franko Škugor će za poziciju drugog igrača odlučiti između 22-godišnjeg Nine Serdarušića i 21-godišnjeg Borne Goje. “Još uvijek nije odlučeno”, dodao je Ćorić.

Za parove će konkurirati Nikola Mektić, Mate Pavić i Ivan Dodig. Dodig bi se trebao priključiti momčadi navečer nakon što je odradio turnir u Londonu.

Hrvatski tenisači nastup na Davis Cupu otvaraju 18. studenog protiv Rusije, a već 20. studenog očekuje ih reprezentacija Španjolske. “Ne osjećamo se favoritima, pogotovo jer nismo u najjačem sastavu. Došli smo ovdje dati sve od sebe, odigrati najbolji mogući tenis, probati proći skupinu to nam je prvi cilj a onda ćemo se fokusirati na dalje”, izjavio je.

Preuzet će odgovornost

Ćorić s napunjene 23 godine predvodi Hrvatsku u obrani naslova, u trenutku kada u momčadi nema starijih Marina Ćilića i Ive Karlovića. Zagrepčanin, međutim, kaže kako nema problema s preuzimanjem odgovornosti te uvijek visokim očekivanjima hrvatske javnosti.

“Ne osjećam nikakav presing, jer nikada nemam problem s pritiskom izvana. Najveći pritisak je onaj kojeg ja imam prema samome sebi tako da što se tiče javnosti i svega ostalog razumijem svoju ulogu, no ne osjećam se pod pritiskom“, istaknuo je Borna.

“Naime, uvijek dajem sve od sebe, igram najbolje što mogu, a to je jedino što ja mogu garantirati. Ne mogu obećati da ću ja donijeti reprezentaciji neki ključni bod, no mogu garantirati da ću se najbolje moguće spremiti i dati sve od sebe. Kada dajem sve od sebe, kada se maksimalno trudim, onda nakon toga nema nikakvog pritiska”, dodao je.

Igrat će s najjačima

Ćorić bi se u srijedu mogao sudariti s deset godina starijim Rafaelom Nadalom, no ne misli da su Španjolci zbog starijih i iskusnijih igrača u prednosti. “Ne bih rekao da je to neka prednost, mi smo svi već dovoljno iskusni. Na touru smo dugo zajedno, kao reprezentacija smo iskusni, imamo također i starije dečke, tako da ne bih rekao da će to biti problem”, napomenuo je Ćorić.

No niti jedna od 18 reprezentacija nema iskustva igranja novog formata Davis Cupa, natjecanja starog 119 godina. Prvi put će se u jednom tjednu odigrati u obliku Svjetskog prvenstva, što je bila želja i zamisao promotora Gerarda Piquea, nogometaša Barcelone.

Pobjednici svake od šest skupina te još dvije najbolje drugoplasirane reprezentacije izborit će mjesto u četvrtfinalu, s kojim započinje nokaut faza natjecanja. “Meni se to čini bolje s obzirom da ćemo imati pet tjedana više tijekom godine, ne bih rekao odmora, nego vremena potrebnog tijelu da se oporavi. Vidim po sebi koliko je taj prošli Davis Cup oduzimao. Ne možete igrati tjedan nakon toga, praktično gubite dva tjedna a to je jako puno. Ovako ćemo se moći bolje pripremati”, zaključio je Ćorić.