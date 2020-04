‘Nisam u financijskim problemima, ali nemam baš nikakvu ušteđevinu’

Mlada Zagrepčanka Jana Fett jedna je od najvećih hrvatskih potencijala u tenisu. Ova 23-godišnjakinja trenutno dane provodi u samoizolaciji zbog pandemije koronavirusa. Večernji list zanimalo je kako i gdje provodi ove dane kad nema turnira i na koji način održava formu tenisačica, koja je bila u juniorskom finalu Australian Opena i već s 20 godina bila među najboljih 100 seniorki, te tako umalo ostvarila senzacionalnu pobjedu nad drugom tenisačicom svijeta Caroline Wozniacki…

‘Uglavnom sam doma u Zagrebu, vježbam u stanu koliko mogu, nekoliko puta tjedno trčim na Jarunu’

“Uglavnom sam doma u Zagrebu, vježbam u stanu koliko mogu, nekoliko puta tjedno trčim na Jarunu. Pokušavam vježbati nekoliko sati dnevno da ne ispadnem previše iz forme. Nažalost, nitko dosad nije prepoznao potrebu tenisača da treniraju i tijekom ovog razdoblja iako bi se sami teniski treninzi vrlo lako mogli odrađivati i bez narušavanja mjera opreza. Nama reprezentativcima čak nisu odobrili ni putovanja iz mjesta u mjesto”, kazala je Jana Fett i progovorila o financijskim problemima:

“Od turnirskih nastupa zaradili ste 431.721 USD (više od tri milijuna kuna), jeste li uspjeli što uštedjeti za ovakve dane?‘ Bilo je pitanje novinara, na što je rekla – Što se tiče financija, o tome brigu vodi moj tata. Od ukupnog iznosa zarade odmah trebate odbiti 30 posto poreza što nam uzmu na turnirima, a jedna me sezona dođe oko 75.000 USD. Nisam u financijskim problemima, ali nemam baš nikakvu ušteđevinu.

‘218. mjesto definitivno me ne može zadovoljiti’

‘Sezonu ste dobro počeli, tri četvrtfinala i polufinale na turnirima od 25.000 USD, 218. ste na WTA listi. Koliko ste time zadovoljni?’ – Zadovoljna sam prije svega kvalitetom igre u posljednjih nekoliko mjeseci, no 218. mjesto definitivno me ne može zadovoljiti. Ali s obzirom na to da sam bila i na nižim pozicijama prošle godine i kako sam se ipak dizala na ljestvici, mislim da je to bio solidan početak sezone. Ta mi pozicija omogućuje nastup u kvalifikacijama Grand Slam turnira, a to mi je i bio glavni cilj proteklih mjeseci”, stoji u tekstu VL-a.

Za što ste sad našli vremena, a prije ga niste imali? Upitao je novinar tenisačicu…

‘Uglavnom čistim po kući, pokušavam kuhati tu i tamo. Počela sam vježbati jogu’

“Pa, uglavnom čistim po kući, pokušavam kuhati tu i tamo. Počela sam vježbati jogu što prije nisam stizala zbog treninga”.