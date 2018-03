Kakva serija: Hrvatica u Americi srušila već petu u nizu

Hrvatska tenisačica Mirjana Lučić-Baroni nastavlja s odličnim igrama na US Openu nakon što je u dvoboju 2. kola pobijedila Izraelku Shahar Peer 6:7 (6), 6:3, 6:2.

Bila je to njezina već peta pobjeda ove godine na US Openu, tri je ostvarila u kvalifikacijama, a dvije u glavnom dijelu turnira. U prva dva kola je pobijedila Amerikanke Bernardu Pera i Irinu Falconi, a u završnom kolu kvalifikacija i Gruzijku Sofiju Šapatavu. Natjecanje u glavnom turniru je otvorila pobjedom protiv Španjolke Garbine Muguruzu, da bi sada bila bolja i od Izraelke.

Bio je to drugi međusobni ogled Lučić-Baroni i 155. tenisačice svijeta i druga pobjeda hrvatske tenisačice. Prvu je ostvarila prošle godine u Stuttgartu.

U dosadašnjih devet nastupa na posljednjem Grand Slam turniru sezone Lučić-Baroni je samo dva puta stigla do trećeg kola i to u prva dva nastupa, 1997. i 1998. godine. Za plasman u 4. kolo i svoj najbolji rezultat na terenima Flushing Meadowsa igrat će protiv druge nositeljice Rumunjke Simona Halep. Bit će to njihov prvi međusobni ogled.