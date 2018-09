POVRATNIK U REPKU MATE PAVIĆ ZA NET.HR: ‘Još uvijek ne znam za pobjedu u Davis Cupu. To je za mene nepoznat osjećaj…’

‘Posljednji put sam igrao za Davis Cup reprezentaciju 2014. i još uvijek ne znam za pobjedu u Davis Cupu’

Kad u petak u Zadru Davis Cup reprezentativci stanu jedni nasuprot drugima u lovu na veliko finale, prošlost više neće biti važna, ali skoro pa nestvarno zvuči statistički podatak da je hrvatska teniska momčad protiv najtrofejnije reprezentacije u povijesti ovog natjecanja odigrala četiri meča i sva četiri puta pobijedila.

Jack Sock neće igrati

Hrvatska je favorit protiv SAD-a, ne samo zbog spomenutog, nego i zbog toga što Amerikanci neće moći računati na svog najboljeg tenisača, 17. igrača prema ATP ljestvici Jacka Socka, koji je trebao igrati u oba pojedinačna meča i u paru s Mikeom Bryanom, a bez njega su šanse SAD-a da pobijedi Hrvatsku u najjačem sastavu znatno manje. Tim više što se u momčad vratio Mate Pavić, četvrti igrač svijeta u parovima.

Pavić i izbornik Željko Krajan riješili su svoje nesuglasice i 25-godišnji Splićanin ponovno je u najdražem dresu i bit će jak naš adut na montažnom stadionu na Višnjiku, posebno izgrađenom za ovaj meč…

‘Super se osjećam što sam ponovno u momčadi’

“Super se osjećam što sam ponovno u momčadi. Treniramo, spremamo se, svi smo na okupu i veselimo se susretu s Amerikancima. Posebno ja koji sam bio odsutan četiri godine, posljednji put sam igrao za Davis Cup reprezentaciju 2014. i još uvijek ne znam za pobjedu u Davis Cupu. To je za mene jedan nepoznat osjećaj, pojam, ali i motiv više u ovom dvoboju”, govori nam Mate Pavić koji će na teren Višnjika u subotu u igri parova protiv Mikea Bryana i Ryana Harrisona…

Igra s Dodigom protiv Bryana i Harrisona

Bit će ovo tek treći put da hrvatska Davis Cup reprezentacija meč na domaćem terenu igra na otvorenom i na zemljanoj podlozi, a dosadašnja tradicija u tim dvobojima nije išla na ruku našim tenisačima, jer su u oba prijašnja dvoboja poraženi.

“Sigurno da smo blagi favoriti u ovom meču, pogotovo nakon što je Sock otpao. U parovima su oni blagi favoriti, bit će teško protiv njih, neće biti lako, ali svi smo spremni, zdravi i jedva čekamo da počne dvoboj. Uz dobru atmosferu nadamo se kako ćemo uhvatiti to finale Davis Cupa, a ako Bog da čitavu priču riješiti već u subotu, odnosno s pozitivnim rezultatom ući u posljednji natjecateljski dan”, objašnjava nam Mate Pavić s kojim, kao što je to izbornik Željko Krajan rekao, “praktički imamo pravi dream team, što nam daje dodatni vjetar u leđa u ovom dvoboju”…

‘Reprezentacija je i prije imala dobre parove’

“Ma reprezentacija je i prije imala dobre parove, bilo sa mnom ili bez mene. Mislim da sa mnom imamo još jednu veću širinu, rekao bih. Tu je još nekoliko dobrih igrača, svi smo u formi, svi smo dobri, imamo širinu sada sa mnom u momčadi i uvijek smo dosta zahtijevan protivnik u parovima. No sigurno da ne možemo pobjeći od činjenice da su njihovi igrači prvi i drugi igrači svijeta u parovima ove sezone, osvojili su US Open, Wimbledon, tako da su u ovom susretu u parovima oni favoriti. Bit će to težak meč u parovima, ali imat ćemo svoju šansu”, zaključio je Mate Pavić.

U petak su na rasporedu dva pojedinačna meča, u subotu će igrati parovi, a u nedjelju, opet s početkom u 11 sati, slijede još dva pojedinačna meča. Nadamo se kako ćemo u nedjelju biti rasterećeni ikakvog rezultatskog imperativa i uživati u igrama naših teniskih majstora.

Otvaraju Ćorić i Johnson, nakon njih na teren će Čilić

Vrijedi spomenuti i kako će polufinalni dvoboj u petak u 11 sati otvoriti Borna Ćorić i Steve Johnson dok će nakon njih na teren Marin Čilić i Frances Tiafoe, odlučeno je ždrijebom u četvrtak. Željko Krajan je za subotnji dvoboj parova, koji je na rasporedu u 14 sati, prijavio Ivana Dodiga i Matu Pavića, a američki izbornik Jim Courier Mikea Bryana i Ryana Harrisona.

U nedjelju bi se od 11 sati trebali sastati Čilić i Johnson te Ćorić i Tiafoe.

Davis Cup reprezentacija Hrvatske:

Marin Čilić, Borna Ćorić, Franko Škugor, Ivan Dodig i Mate Pavić