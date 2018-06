MATE PAVIĆ OSTAO NA KORAK OD TITULE: Herbert i Mahut prejaki u finalu parova Roland Garrosa

Odigrano je finale u konkurenciji parova na Roland Garrosu

Francuski tenisači Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut osvojili su pobjednički trofej u konkurenciji parova na ovogodišnjem izdanju Roland Garrosa, nakon što su u subotnjem finalu nadigrali Matu Pavića i Olivera Maracha sa 6-2, 7-6 (4) nakon jednog sata i 40 minuta igre, što je bila treća pobjeda Francuza u isto toliko dvoboja protiv hrvatsko-austrijskog para.

Herbert i Mahut su bolje otvorili dvoboj i odmah u prvom gemu napravili ‘break’ na servis Mate Pavića. U sedmom gemu je servis izgubio i Marach pa su Francuzi s uvjerljivih 6-2 osvojili prvi set.

Domaći par je prvi došao do ‘breaka’ i u drugom setu te poveo 4-3, ali su se Pavić i Marach vratili već u sljedećem gemu i kod vodstva 6-5 stigli do prilike za osvajanje seta. Mahut je servirao, a hrvatsko-austrijski par imao je četiri set-lopte (15-40 i dvije prednosti). Francuzi su, ipak, izborili ‘tie-break’ i u njemu za nijansu bili bolji te nakon točno sto minuta igre stigli do pobjede 6-2, 7-6 (4).

Herbert i Mahut postali su treći francuski par koji je u Open eri došao do trijumfa na domaćem Grand Slam turniru, nakon parova Leconte – Noah (1984.) i Benneteau – Roger-Vasselin (2014.). Ovo im je treći Grand Slam naslov u paru, nakon trijumfa na US Openu 2015. i u Wimbledonu 2016. godine. Jedna im je pobjeda nedostajala da popune cijelu Grand Slam kolekciju, jer su 2015. izgubili finale Australian Opena od Talijana Bolellija i Fogninija.

Pavić i Marach su u trećem zajedničkom Grand Slam finalu doživjeli drugi poraz. Izgubili su finale Wimbledona 2017. od Poljaka Kubota i Brazilca Mela 13-11 u petom setu, a na ovogodišnjem Australian Openu su došli do prvog trofeja pobijedivši u finalu Kolumbijce Cabala i Faraha.

Pobjednici Mahut i Herbert su uz pobjednički pehar kao par zaradili 560.000 eura, dok će Pavić i Marach podijeliti 280.000 eura.

Mate Pavić je nakon dvostrukog trijumfa na Australian Openu u Parizu ponovno došao do dva finala, ali je oba izgubio.

Roland Garros, muški parovi – finale

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (Fra/6) – MATE PAVIĆ / Oliver Marach (HRV-Aut/2) 6-2, 7-6 (4)