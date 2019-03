MARTIĆ PORAŽENA NA STARTU: Petra pala u tie-breaku trećeg seta, ali pričat će se o tome kako je samo izgubila prvi

Uspješnija je bila Poljakinja Magda Linette sa 6-3, 4-6, 7-6(5)

Hrvatska tenisačica Petra Martić nije se uspjela plasirati u 2. kolo velikog WTA turnira u Indian Wellsu, na samom startu uspješnija je bila Poljakinja Magda Linette sa 6-3, 4-6, 7-6(5) nakon dva i pol sata igre.

Bio je to dvoboj u kojemu je Linette iskoristila sve svoje prilike za oduzimanje servisa našoj predstavnici, dok je Martić iskoristila samo tri od devet “break-lopti”.

Pet poena, ali…

Najočitiji nesrazmjer u korištenju prilika bio je u prvome setu u kojemu je Linette uspjela osvojiti tek pet bodova na servis Martić, ali četiri od tih pet stiglo je u šestom gemu što je bilo dovoljno Poljakinji za “break”. S druge strane, Martić je u gemu ranije propustila jednu, a u gemu kada je Linette servirala za set još jednu “break-loptu”.

U drugom setu Martić je oduzela servis Linette za vodstvo 2-0, no odmah potom je tu prednost i ispustila, da bi kod 2-1 propustila priliku za novi “break”. Ipak, te propuštene prilike nisu ju koštale jer je kod vodstva 5-4 iskoristila set-loptu pogodivši odličan forhend.

Rasplet u tie-breaku

Mogla je Martić i treći set započeti “breakom”, no Linette je u drugoj igri odličnim “winnerom” spasila “break-loptu” naše igračice. Niti jedna tenisačica više nije imala priliku za oduzimanje servisa suparnice sve do rezultata 5-5 kada je Martić odigrala vrlo loš gem i bez osvojenog poena izgubila svoj početni udarac. Kada je servirala za meč Linette je stigla do prednosti od 40-0, ali zatim je počela griješiti te je Martić s pet osvojenih poena u nizu izborila “tie-break”.

Iako je Linette u odlučujućoj igri povela sa 3-0, Martić je uzvratila s četiri osvojena poena zaredom s kojima je došla do vodstva 4-3 uz dva svoja servisa. Izgubila je oba sljedeća poena i vratila prednost na stranu Poljakinje. Linette je iskoristila svoju ukupno četvrtu meč-loptu kaznivši neoprezan izlazak na mrežu Martić u posljednjem poenu.