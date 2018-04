MARIN ČILIĆ OTKRIO PLANOVE ZA OSTATAK SEZONE I OTKRIO: ‘Idući tjedan osvajam privatni Grand Slam’

“Osjećam stvarno odlično i vjerujem da mi ovaj dio može puno dati za ostatak sezone, za travu kao lani, ali i za ostatak sezone”, rekao je Čilić

Marin Čilić u petak igra četvrtfinale jakog ATP turnira u Monte Carlu. U osmini finala protivnik mu je trebao biti Miloš Raonić, ali on mu je predao meč te će se za polufinale boriti protiv Japanca Keija Nishikorija.

Polufinale protiv SAD-a

U razgovoru za Novi list naš najbolji tenisač otkrio je planove za ostatak sezone, a najavio je i polufinalni dvoboj naše Davis cup reprezentacije u polufinalu protiv SAD-a:

“U dvorani je vrlo delikantno napraviti zemljani teren. Moram reći da je ovaj varaždinski zemljani teren bio najbolji od svih u Davis Cupu i ja sam se stvarno odlično osjećao. S druge strane, Borna je imao osjećaj da je brže igrati na ovakvoj zemlji, nego na sporom betonu. Zato više naginjemo ideji da igramo na zemlji – vani. Time bismo njima smanjili kadar s kojim mogu igrati. Amerikanci bi ostali na Isneru i Socku. Oni su i najbolji par, čime bismo ih možda primorali da kombiniraju prvi dan s Isnerom i Querreyjem pa čuvaju Socka za parove i treći dan. Mislim da bi nama više odgovaralo da igramo vani”, rekao je Marin.



Odluka gdje će se igrati to polufinale još nije donešena, ali naši tenisači priželjkuju da se igra na otvorenom. Zemljani dio sezone je u tijeku, a zna se da to nikada nije bio Marinov forte no on od svojih planova ne odustaje:

Privatni Grand Slam

“Osjećam stvarno odlično i vjerujem da mi ovaj dio može puno dati za ostatak sezone, za travu kao lani, ali i za ostatak sezone, koju nekako dijelim na tri dijela. Prvi je dio do Miamija, drugi do Wimbledona, treći je od američke turneje do kraja sezone. U ovom razdoblju ima jako puno turnira, drugačije se igra i trenira i zato vjerujem da mogu uz dovoljan broj mečeva dosegnuti pravu formu i napraviti razliku za cijelu sezonu. Na to sam stvarno fokusiran. Sada imam osjećaj da mogu daleko, zbog mjesta nositelja, igre i prijašnjih rezultata”, rekao je Marin pa otkrio i planove za tjedan nakon Monte Carla:

“Idući tjedan se ženim! A odmah iza toga idem u Istanbul. Bilo bi lijepo da ne igram samo finala Grand Slamova, nego da osvojim dva, tri. Ma, lijepe su to stvari, jako sam sretan. Veliki je to korak u bilo čijem životu. Privatni Grand Slam, možete i tako nazvati.”