MARIN ČILIĆ NE BRILJIRA, ALI I NE PANIČARI: Najbolji hrvatski tenisač otkrio i što misli o silasku s trona

Već godinama Marin Čilić sa sobom nosi etiketu koja proizlazi iz ATP-ova poretka prema kojem je neprekidno od veljače 2014. najbolji hrvatski tenisač. Trenutačno je sa 3015 bodova na 11. mjestu ukupnog redoslijeda tenisača, Top 10 mu je na dohvat ruke, no i Borna Ćorić s trinaeste pozicije prijeti preskočiti Čilića u poretku i time postati prvi hrvatski reket.

Marin to ne brine, priznaje u razgovoru za Sportske novosti.

Želi više

“Nisam opterećen eventualnim gubitkom toga statusa. Borna je mlad i napreduje iz godine u godinu. Lani je baš imao ogroman skok u kvaliteti svoga tenisa, što je izravna posljedica rada s Riccardom Piattijem i Kristijanom Schneiderom. Logično je da on napreduje i da će u tom smislu ići naprijed i dalje. Ja gledam sebe, volio bih i želim biti bolji nego što trenutno jesam. Svjestan sam da moram zadržati igru na razini kakvu imam posljednjih nekoliko godina i da je osnovna stvar igrati najbolji tenis na najvećim turnirima i na tim turnirima pobjeđivati najbolje tenisače.”

“Borna se bodovno približio prije svega onime što je sam pokazao, a ja sam mogao bolje, to stoji. Bilo je nekih neočekivanih poraza, poput onoga u Wimbledonu od Guida Pelle. Bilo je nekih mečeva protiv meni ravnih igrača, koje sam trebao dobiti, kao što je bio onaj s Keijem Nishikorijem u četvrtfinalu US Opena”, govori Čilić iza kojeg je duga i uspješna sezona, ali i problemi s koljenom.

Bez panike

Hoće li se vratiti među desetoricu najboljih, odnosno u društvo u kojem je bio 122 neprekinuta tjedna prije no što je iz njega izašao otkrit će nadolazeći tjedni. Činjenica je da Čilić ne igra tenis života, no on smiruje priču.

“Nema mjesta panici, pa nisam zaboravio igrati! Treba mi samo nekoliko mečeva za ući u ritam. Fizički sam u redu, psihički sam u redu. Naglašavam, nema panike. Jedan dobar tjedan je dovoljan da se sve okrene i da sezona krene u pozitivnom smjeru. Lani sam, čak i uz probleme s koljenom koji su započeli u Monte Carlu, imao vrlo dobre rezultate na zemlji.”

“Da ne spominjem da smo Davis Cup osvojili igrajući samo na zemlji, većinom u dvorani, ali ipak je to zemlja. Doduše, nakon Roland Garrosa se nisam osjećao baš najbolje, propustio sam pobijediti Juana Martina del Potra i to mi je strašno žao. Ostao je taj kiseo okus u ustima. Kao i kad sam od njega izgubio u finalu Davis Cupa u Zagrebu, ostao je osjećaj kao da sam igrao bolje i to nisam naplatio.”