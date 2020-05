MARIN ČILIĆ ISKRENO PROGOVORIO O VRLO IZGLEDNOM SCENARIJU: Grand Slamovi osvojeni na taj način bit će manje vrijedni

Prekid teniske sezone dao je priliku Čiliću provoditi više vremena s obitelji, poglavito s prvorođenim sinom Baldom koji je rođen u siječnju

Pobjednik US Opena iz 2014. godine, hrvatski tenisač Marin Čilić u razgovoru je za najveću svjetsku novinsku agenciju Reuters izjavio kako bi osvajanje naslova pobjednika nekog Grand Slam turnira bez publike na tribinama obezvrijedilo takav uspjeh.

“Ako ćemo igrati pred praznim tribinama imat ću osjećaj kao da se radi o trening susretima. Ako ćemo i igrati US Open ove godine i to bez gledatelja za pobjednika će uvijek govoriti ‘Oh, znate, taj je tip osvojio naslov bez navijača’. To baš i ne bi bio najbolji scenarij. Vjerujem kako nećemo igrati turnire pred praznim tribinama jer se čitav ‘Tour’ bazira na sponzorima i ljudima koji dolaze gledati mečeve uživo. Sponzori ulažu novac jer ljudi dolaze gledati mečeve”, izjavio je Čilić.

Teniska sezona prekinuta je sredinom ožujka te se neće nastaviti prije srpnja, no uz brojne restrikcije vezane za putovanja izgledno je kako će prekid potrajati i duže.

“Teniska sezona razlikuje se od one košarkaške ili nogometne. Oni moraju završiti ovu sezonu kako bi mogli započeti sljedeću. Što se tenisa tiče, nema razlike kada ćemo započeti s mečevima”, kazao je trenutačno 37. igrač svijeta.

ĐOKOVIĆ ODLUČIO PROMIJENITI DRES? Iznenada napušta ekipu Srbije – ‘Želi se pridružiti našoj reprezentaciji’

Provodi vrijeme s obitelji

Prekid teniske sezone dao je priliku Čiliću provoditi više vremena s obitelji, poglavito s prvorođenim sinom Baldom koji je rođen u siječnju.

“To je pravi blagoslov za mene, propustio sam samo dva tjedna njegova života. Predivno mi je provoditi vrijeme s njim i gledati ga kako raste. Moram reći kako su to neki od najljepših trenutaka u mom životu”, rekao je Čilić koji se osvrnuo i na to kako održava fizičku kondiciju.

“Imam sreće što živim u malom mjestu odakle je moja supruga i poznajem čovjeka koji upravlja s nekoliko teniskih igrališta pa mi je dao ključeve jednog pa tako da s trenerom mogu vježbati. Kako se situacija smiruje, svi ćemo imati dovoljno vremena za pripremu pred nastavak sezone”, zaključio je Čilić.