MALO TKO JE ZAMIJETIO DETALJ KOD ĐOKOVIĆEVA INCIDENTA: ‘Najviše me muči ono što je napravio nakon napucavanja sutkinje’

Roddick tvrdi kako si je Đoković u proteklih pola godine dosta narušio ugled

Najbolji tenisač svijeta, Novak Đoković, šokantno se oprostio od US Opena nakon što je zaradio diskvalifikaciju jer je slučajno napucao sutkinju lopticom. Đokovića se nakon meča ispričao na društvenim mrežama, ali čvrsto stoji pri stavu da nije trebao biti izbačen.

Reakcije na njegovo izbacivanje su dosta podijeljene, dio njegovih kolega ga brani, dio misli da je diskvalifikacija zaslužena. Sada se pak javio i Andy Roddick, umirovljeni američki tenisač koji je imao ponešto sukoba s Đokovićem u prošlosti.

Roddick tvrdi kako si je Đoković u proteklih pola godine dosta narušio ugled.

“Posljednjih pola godine je za Đokovića bio PR debakl”, poručio je Roddick pritom misleći vjerojatno i na Đokovićevu organizaciju Adria Toura gdje se usred natjecanja razbuktala korona, kao i na izjave o cjepivu.

‘Muči me što je napravio kasnije’

“U ovom periodu karijere, kada svi vole Federera i Nadala, Novak je na neki način negativac. Đoković je u očima ljubitelja tenisa čovjek koji želi ubiti Bambija”, nadovezao se Roddick.

Komentirao je i incident na US Openu, odnosno, zasmetalo ga je kako je Novak reagirao nakon što je napucao sutkinju.

“Bio je to jako nesretan događaj. Doveo je sebe u poziciju da je prizvao nesreću. Dio u svemu tome koji me najviše muči je razgovor sa sucima od 20 minuta i činjenica da on uopće nije izgledao zabrinuto za zdravlje gospođe ili bilo što drugo. Zatim je preskočio i konferenciju za medije, a to je dodatno pogoršalo situaciju.”