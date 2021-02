Brady u četvrtfinalu nadigrala sunarodnjakinju Jessicu Pegulu

Čehinja Karolina Muchova i Amerikanka Jennifer Brady čine drugi polufinalni par turnira tenisačica na prvom ovogodišnjem “grand slamu” Australian Openu u Melbourneu.

Barty nije igrala gotovo godinu dana

Muchova je do svog prvog polufinala na “grand slam” turnirima stigla 1:6, 6:3, 6:2 pobjedom protiv prve nositeljice, domaće igračice Ashleigh Barty, dok je Brady u četvrtfinalu nadigrala sunarodnjakinju Jessicu Pegulu sa 4:6, 6:2, 6:1.

Barty nije igrala gotovo godinu dana, no od nje se očekivalo kako bi mogla postati prva domaća pobjednica u Melbourneu nakon 43 godine i trijumfa Chris O’Neil, no 25-godišnja Muchova je nakon glatko izgubljenog prvog seta dominirala drugim i trećim te stigla do rezultata karijere.

Medvedev treći polufinalist

Brady je u Melbourneu potvrdila kako plasman u polufinale US Opena u rujnu prošle godine nije bio izdvojeni slučaj te je u kratkom razdoblju ponovno stigla među četiri najbolje na nekom “grand slamu”. U New Yorku zaustavila ju je Japanka Naomi Osaka, ovoga puta imat će, barem na papiru, lakši posao.

U konkurenciji tenisača treći polufinalist postao je Danil Medvedev koji je u ruskom dvoboju u četvrtfinalu svladao Andreja Rubljova sa 7:5, 6:3, 6:2. Za Medvedeva je ovo već 19. uzastopna pobjeda u nizu koji traje još od turnira iz serije “masters 1000” u Parizu u studenom prošle godine.

Nole još u utorak izborio polufinale

Medvedev će se za svoj drugi finale na “grand slam” turnirima u karijeri, nakon US Opena 2019., boriti s pobjednikom dvoboja između drugog nositelja Španjolca Rafaela Nadala i petog nositelja Grka Stefanosa Tsitsipasa.

Još u utorak polufinale su izborili branitelj naslova i prvi igrač svijeta Srbin Novak Đoković te senzacija turnira, ruski kvalifikant Aslan Karacev.

REZULTATI ČETVRTFINALA:

TENISAČI:

Danil Medvedev (Rus/4) – Andrej Rubljov (Rus/7) 7-5, 6-3, 6-2

TENISAČICE:

Karolina Muchova (Češ/25) – Ashleigh Barty (Aus/1) 1-6, 6-3, 6-2

Jennifer Brady (SAD/22) – Jessica Pegula (SAD) 4-6, 6-2, 6-1