LIJEPA SRPKINJA KOJA JE ODUŠEVILA HRVATSKE NAVIJAČE MAMI MUŠKE UZDAHE I U MELBOURNEU: Zapela je za oko mnogima

Kragujevčanka je zapala za oko mnogim ljubiteljima tenisa

Srpska teniska sutkinja Marijana Veljović svojim izgledom privlači pažnju na Australian Openu, koji se ovih dana igra u Melbourneu. Kragujevčanka je zapela za oko mnogim ljubiteljima tenisa. Neke je čak lijepa Marijana asocirala na veliku muzičku zvijezdu Arijanu Grande. Inače, radi se o sutkinji koja je sudila Hrvatskoj u finalu Davis Cupa, posljednjem izdanju po starom formatu natjecanja.

Veljović sudila Brady i Halep

Teniska sutkinja u finalu Davis Cupa bila je glavna u Čilićevom meču protiv Tsonge i odlučujućem Marinovu okršaju s Pouilleom. Naši su joj navijači nakon osvajanja Davis Cupa zapjevali “Slatka mala Marijana”, a to se njoj jako svidjelo, pa je u jednom od intervjua poslije finala kazala:

‘Oduševili su me hrvatski navijači’

“Bilo je to jako lijepo. Oduševili su me hrvatski navijači, bila je to lijepa i simpatična gesta”, izjavila je uz smiješak u studiju srpske televizije Marijana Veljović.

Inače, u Lilleu su glavni bili naši tenisači na terenu, ali srpska sutkinja itekako je plijenila pažnju. Navijači su tijekom meča vikali:

‘Marijana, javi se’

“Marijana, javi se”, ali srpska sutkinja je ignorirala njihove povike i bila samo usredotočena na meč. No nakon završetka, dogodilo se pravo oduševljenje na tribinama. Marijana je krenula prema svlačionici, a na putu je prolazila pokraj hrvatskih navijača koji su opet krenuli s pjesmom te im je ipak zapljeskala i pozdravila ih…

“Hrvati su očito bili sretni pa su morali zapjevati jer su osvojili Davis Cup”, dodala je Marijana u studiju.