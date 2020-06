Kako svatko ima potrebu prokomentirati Đokovića ovih dana, javio se nekadašnji tenisač Marc Rosset, bivši deseti igrač svijeta i zlatni švicarski olimpijac

Novak Đoković ovih je dana najspominjanije ime u svijetu sporta. Nažalost, razlog nije baš lijep. Kao glavni inicijator Adria Toura koji se pretvorio u noćnu moru.

Na račun Novaka izneseno je mnogo kritika, ali neki su stali u obranu njega i Gorana Ivaniševića.

Kako svatko ima potrebu prokomentirati Đokovića ovih dana, javio se nekadašnji tenisač Marc Rosset, bivši deseti igrač svijeta i zlatni švicarski olimpijac koji se osvrnuo na Novakovog oca i njegove postupke i izjave. Naime, Srđan Đoković iznio je za vrijeme Adria Toura kritike na račun Rogera Federera kojem je poručio da ode što prije u mirovinu.

‘Podvojena ličost’

“Gledajući kronologiju prethodnih dana, već je bilo napada njegovog oca na Federera, što smatram nedopustivim. Čak i ako volite svog sina više od ičega na svijetu, ne možete govoriti takve stvari. Da je moj otac to rekao, otišao bih kući i rekao mu da ušuti. Ne možete govoriti o nekome na taj način”, rekao je Rosset za švicarski medij Bluewin.

Slavni tenisač iznijeo je i svoje viđenje Đokovićevog karaktera.

“Novak Đoković je prilično podvojena ličnost, što god on rekao. Imam dojam da se on time hrani. Ne sudim o toj osobi jer svatko ima svoje izvore motivacije i uvjerenja. Ali, generalno gledano, Novak Đoković je enigma. Teško mu je s aspekta popularnosti natjecati se s Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Mogu razumjeti koliko je to frustrirajuće za njega. On je svjetski broj jedan i sjajan igrač, ali suočava se s dvije legende”, zaključio je legendarni tenisač.