LEGENDARNI ŠKOT NEĆE SAM NA US OPEN: Andy Murray odbio pozivnicu za Grand Slam

Britanski tenisač Andy Murray poražen je od Francuza Richarda Gasqueta sa 6-4, 6-4 u povratničkom nastupu u pojedinačnoj konkurenciji na ATP turniru Masters 1000 serije u Cincinnatiju, nakon čega je odlučio da neće nastupiti u singlu na US Openu u New Yorku, koji je na rasporedu od 26. kolovoza do 8. rujna.

“Mislio sam da ću imati malo više vremena za odluku o prihvaćanju pozivnice. Nisam želio donijeti tu odluku danas, prije nego što vidim kako će moje tijelo reagirati nakon odigranog meča. Želio sam vidjeti kako ću se osjećati nakon još nekoliko mečeva i treninga”, pojasnio je Murray svoju odluku o odustajanju od pojedinačnog nastupa na US Openu, na kojem će zaigrati u konkurenciji muških i mješovitih parova.

Murray je rekao da u dvoboju s Gasquetom nije osjećao značajne bolove u operiranom kuku te da to nije razlog za odustajanje od pojedinačnog nastupa u Flushing Meadowsu.

“Od prvog trenutka je bilo vjerojatnije da neću igrati, iako sam se dobro osjećao tijekom meča. No, moje su noge bile prilično teške nakon dvoboja, a to se vjerojatno neće značajno promijeniti u sljedeća dva tjedna”, rekao je Murray koji je nakon poraza u 1. kolu ovogodišnjeg Australian Opena u suzama objavio da je to vjerojatno kraj njegove teniske karijere zbog nepodnošljivih bolova u kuku.

Zasad samo parovi

No, nakon razgovora s američkim tenisačem Bobom Bryanom, koji se uspješno vratio na teren u konkurenciji parova nakon operacije kuka, Murray je odlučio dati si još jednu priliku i prošao vrlo sličan zahvat.

Na turniru u londonskom Queen’s Clubu Andy Murray je prvi put nastupio nakon Australian Opena, a njegov povratnički nastup je završio osvajanjem naslova u paru sa Španjolcem Felicianom Lopezom, koji je uz Australca Nicka Kyrgiosa, iz igračke lože stadiona u Cincinnatiju pratio Murrayjev meč protiv Gasqueta.

“Mislim da sam odigrao solidno. Bilo je mnogo toga što sam želio odigrati bolje, ali moram biti realan u očekivanjima. Treba mi još vremena, ne mogu se vratiti nakon jednog tjedna ili jednog odigranog turnira. Dug je bio put do ovog trenutka, a kako bih se vratio na onu razinu na kojoj bih želio igrati trebat će još puno vremena i puno rada”, zaključio je Murray koji je najavio mogućnost nastupa na ATP turniru u Winston-Salemu, koji je na rasporedu