Tenis je otišao na pauzu, ali Novak Đoković nije. Prvi reket svijeta svojim je istupima u medijima zaintrigirao javnost, ali ne bi on bio on da nije tako. Kontroverzan je Novak cijelu svoju karijeru. Uglavnom protiv sebe na teniskom terenu ima drugog tenisača i još nekoliko tisuća navijača.

Zašto je tako pokušao je u razgovoru za Sportklub objasniti legendarni hrvatski tenisač Nikola Pilić koji je svojevremeno trenirao Đokovića

“To je zbog mainstreama. Počevši od Trumpa pa nadalje. Zapadna štampa. Njima smeta što je sad došao jedan Novak Đoković koji je iz male zemlje i on sad hoće biti broj jedan na svijetu. Zašto to ne bi mogao biti jedan Englez ili Amerikanac ili Nijemac?”, rekao je Pilić pa dodao:

“Novak ima osobnost i karizmu. Nije ovo pitanje samo Novaka. Na primjer, Federer igra tehnički najbolji tenis na svijetu. U tom su aspektu on i Novak neusporedivi. Može se to nekom sviđati ili ne, ali činjenica je da zapadna štampa uvijek preferira Murraya, Nadala ili Federera iako je Novak puno više zaslužio”, rekao je Pilić-

Filmski zločinac

Još je jedan razlog taj što je Novak došao u pravo vrijeme da uleti u ulogu pravog filmskog zločinca. Nekog tko će raditi probleme Nadalu i Federeru koji su obožavani na globalnoj razini. Hoće li onda ljudi puno više cijeniti Đokovića kad se Federer ostavi tenisa?

“Možda sam malo subjektivan, ali još uvijek nije samo pitanje sporta, nego i ekonomije. To je taj main stream i snaga medija. Po meni će Novak dobiti puno veću vrijednost kad prestane igrati tenis”, rekao je legendarni hrvatski tenisač.

Progovorio je i o Đokovićevim istupima u medijima ovih dana. Bilo je tu svega, od poziva na odbijanje cijepljenja pa sve do uvoda u alternativne metode liječenja.

“Koliko sam ja shvatio on ne bi želio biti pokusni kunić jer nije siguran kakvo je to cjepivo. Ima jednu distancu što se tiče svega toga i to se vidi. Ako se pokaže da to cjepivo pomaže ljudima onda on nije protiv”, zaključio je Pilić.