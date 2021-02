Nevjerojatni hrvatski Davis Cup reprezentativac Ivan Dodig i slovački tenisač Filip Polašek osvojili su noćas po hrvatskom vremenu prvi zajednički Grand Slam naslov pobijedivši u nedjeljnom finalu Australian Opena u konkurenciji muških parova branitelje naslova Amerikanca Rajeeva Rama i Britanca Joea Salisburyja sa 6:3, 6:4 nakon 88 minuta sjajnog tenisa.

SENZACIONALNI IVAN DODIG OSVOJIO AUSTRALIAN OPEN: ‘Mislim da je ovo bio najbolje odigran meč u finalu ikada’

Dodigu je ovo drugi Grand Slam trofej u muškim parovima, a prvi je osvojio 2015. u Roland Garrosu s Brazilcem Marcelom Melom. Uz to 36-godišnji Međugorac ima i tri trofeja iz mješovitih parova s Tajvankom Latishom Chan s kojom je dvaput osvojio Roland Garros (2018. i 2019.) te jednom Wimbledon (2019.). Filip Polašek je postao tek drugi Slovak s Grand Slam naslovom, a prije njega je to uspjelo samo tenisačici Danieli Hantuchovoj u mješovitim parovima.

Međugorac je svoj veliki uspjeh proslavio krikom oduševljenja, nakon čega se bacio na koljena i prekrižio gledajući u nebo. Pogledajte kako je to izgledalo.

