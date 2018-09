KREĆE BORBA ZA FINALE DAVIS CUPA: Ćorić otvara sa suparnikom protiv kojeg ne zna za pobjedu, ali poručuje: ‘Nema straha’

Hrvatski Davis Cup reprezentacija započet će u 11 sati polufinalni ogled protiv američke teniske reprezentacije. Prvi će na zemljani teren u Zadru Borna Ćorić i Steve Johnson dok će nakon njih tenisko znanje odmjeriti Marin Čilić i Frances Tiafoe. Tesktualne prijenose ogleda možete uživo pratiti na portalu Net.hr.

Borna Ćorić – Steve Johnson

Ćorić, koji na 18. mjestu ATP-ova poretka uživa u renkingu karijere, dosad je samo jednom igrao protiv Johnsona, 30. igrača teniskog poretka. Bilo je to lani na pariškoj zemlji Roland Garrosa kad je Amerikanac slavio 6-2, 7-6(8), 3-6, 7-6(6).

“Mislim da sam dosada samo jednom ja igrao prvi meč tako da će biti drugačije. Svi smo priželjkivali da Marin igra prvi, da on povede i tako meni olakša posao. No, i ja sam u stvarno jako dobroj formi, odlično sam se pripremao zadnji pet dana, zdrav sam i tako da nema nikakvog straha. S Johnsonom sam dosada igrao jednom i izgubio sam, dosta je nezgodan jer jako često koristi slajs, ne daje puno ritma tako da ću se sam morati snaći u tome. Ipak, zemljana podloga više odgovara meni, a i igra se na tri dobivena seta pa ću imati vremena priviknuti se”, rekao je 21-godišnji Zagrepčanin u najavi ogleda.

U ovom trenutku to ne znači baš ništa, no povijest kazuje da su Hrvatska i SAD dosada igrale četiri puta i sva četiri dvoboja dobila je Hrvatska. Nagrada za pobjednika ovog ogleda je finale Davis Cupa koji će se od 23. do 25. studenoga igrati u Lilleu. Drugi polufinalni par čine Francuska i Španjolska.