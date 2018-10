KRAJAN UOČI FINALA DAVIS CUPA: ‘Parovi su jedina nepoznanica, za to je možda malo prerano’

Izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije održao je konferenciju za novinare

“Imamo šansu okruniti sve te godine igranja i dobrih rezultata u Davis Cupu, konačno zaključiti i pobjedom”, izjavio je izbornik hrvatske teniske reprezenatcije Željko Krajan na konferenciji za medije održanoj u utorak u prostorijama Hrvatskog teniskog saveza, točno mjesec dana prije početka finalnog okršaja s Francuzima u Lilleu.

Željku Krajanu će dvoboj od 23. do 25. studenog u velebnom zdanju stadiona Pierre Mauroy biti drugo finale u izborničkoj ulozi i druga prilika da postane prvi Hrvat čije će ime drugi put biti upisano među pobjednicima na veliki srebrni pehar, s obzirom na to da je prvi put zabilježen 2005. godine kao igrač.

‘Već sam sedam godina na klupi’

“Marin je skinuo rekord po najviše odigranih mečeva i najviše pobjeda za našu reprezentaciju u Davis Cupu. Ja sam već sedam godina na klupi i imam najviše mečeva kao izbornik. Sve još dodatno motivira to što se radi o meču koji je na neki način povijesni i ima taj dodatak da se sistem Davis Cupa mijenja”, rekao je Željko Krajan u utorak u prostorijama Hrvatskog teniskog saveza.

Iako je do dvoboja u Lilleu ostalo još mjesec dana, naš izbornik ima malo dilema oko sastava.

“Nema tu puno tajni, pogotovo što se tiče singla. Marin i Borna su ti koji igraju singl mečeve, a u parovima smo i dalje u slatkim brigama, jer imamo širok spektar igrača koji imaju sjajne rezultate. To je jedina nepoznanica, koji ćemo par nominirati, i za to je možda malo prerano.”

‘Gaquet im je najčvršća karika’

S francuske strane, kao jedinu sigurnu opciju u singlu Krajan očekuje Richarda Gasqueta.

“On im je na zemlji najčvršća karika i vjerujem da su zbog toga postavili zemljanu podlogu. Tko će biti drugi, jako je teško reći, jer imaju stvarno širok krug igrača.”

Jedan od njih mogao bi biti Gilles Simon, ‘crna mačka’ za Marina Čilića koji ga je uspio pobijediti samo jednom u sedam dvoboja, 2014. na putu prema trijumfu na US Openu.

‘Simon je nezgodan igrač’

“Osvojio je Metz prije mjesec dana, znači da je u formi. Nije u životnoj formi, ali je nezgodan igrač. S obzirom da Marin ne voli igrati protiv njega, možemo ga očekivati. No, puno je opcija za singl i ne bih se stvarno iznenadio da zaigra i Tsonga, čak i Chardy za kojeg mislim da može solidno odigrati na zemlji”, analazirao je stanje u suparničkom taboru hrvatski izbornik koji kao jednog od kandidata vidi i Gaela Monfilsa, iako ga francuski izbornik Yannick Noah nije zvao u reprezentaciju još od polufinala 2016. godine, kad ga je potjerao iz Zadra, gdje je Hrvatska tada svladala Francusku i plasirala se u finale.

“Monfils se nameće, igra iz tjedna u tjedan, vidi se da želi igrati. Potjeran je iz reprezentacije u Zadru i teško je reći jesu li ti odnosi popravljeni i sanirani.”

Predsjednica HTS-a Nikolina Babić rekla je da je iz Međunarodne teniske federacije stigao odgovor na prigovor našeg Saveza zbog toga što će teren u Lilleu biti otvoren za trening tek od srijede, dva dana prije početka meča.

“Odgovorili su nam da razumiju naše probleme i zahtjeve, ali da će srijeda biti taj dan od kojeg će se trenirati”, objavila je predsjednica HTS-a, a izbornik Krajan u tome vidi određenu prednost za domaću reprezentaciju.

‘ITF je išao Francuzima na ruku’

“To nije po pravilima ITF-a i išli su Francuzima na ruku. Njima to ide u prilog, jer su već igrali na toj podlozi u ovoj dvorani i brže će se adaptirati na uvjete.”

Prednost Francuza bi mogla biti i u činjenici da će veći dio hrvatske reprezentacije u tjednu prije finala igrati na londonskom ATP Finalu, gdje će zasigurno biti Marin Čilić, Mate Pavić i Nikola Mektić, a izglede za plasman još ima i Borna Ćorić.

‘Njihovi singl igrači će imati prednost’

“Njima je to mala prednost. Bit će se teže prilagoditi, jer se na zemlji ne igra već gotovo pet mjeseci. No, dobro je imati mečeva u nogama, iako je na drugoj podlozi. Njihovi singl igrači će imati prednost, deset dana za pripreme, iako to ne mora biti presudno.”

Krajana je posebno razveselila pobjeda koju je u ponedjeljak u 1. kolu turnira u Baselu ostvario Marin Čilić svladavši Kanađanina Denisa Shapovalova u dva seta, što je našem tenisaču prva pobjeda nakon što je u polufinalu Davis Cupa prvog dana u Zadru svladao Francesa Tiafoea, ali potom izgubio gotovo dobiven meč od Sama Querreyja.

‘Ne gledam često mečeve od početka do kraja’

“Ne gledam često mečeve od početka do kraja, ali jučer sam gledao. Mislim da se osjetio na njemu pritisak i emotivna potrošenost nakon tog meča u Zadru. Nije mu bilo lako se osvježiti. U tih par poraza osjećale su se psihičke posljedice onoga što se dogodilo u Zadru. Ulaskom u dvoranu postalo mu je lakše i vidjelo se na njemu da je odmorniji. Znamo kakvu kvalitetu ima. Još par ovakvih mečeva i opet ćemo pričati o Marinu kao o jednom od tri-četiri najbolja na svijetu”, tvrdi Krajan koji je posebno impresioniran napretkom Borne Ćorića.

“Njegov proces sazrijevanja ide puno brže nego što je normalno u tenisu. Od pedesetog mjesta gdje je bio prošle godine, do 13. mjesta na kojem je sada je nevjerojatan napredak. Od kad je počeo raditi s novom grupom trenera, od kad mu je Ivan Ljubičić postao svojevrsni mentor i menadžer, okolnosti su se promijenile. Borna je pronašao nekoga kome može vjerovati i s neke strane se opustio. Prepustio se ljudima koji imaju puno iskustva i to se vidi na rezultatu.”

‘Ivanišević je začetnik hrvatskog tenisa’

Ćorićevim usponom do 13. mjesta Hrvatska je postala jedina teniska nacija koja u ovom trenutku ima dvojicu igrača među 15 najboljih na svijetu u pojedinačnoj konkurenciji, a korijene toga Krajan nalazi u utjecaju prethodnika današnje generacije.

“Radi se o želji da se bude bolji od onog drugoga. To je lančana reakcija koja je krenula još od Gorana (Ivaniševića), koji je začetnik hrvatskog tenisa. Grand Slam naslovi i Davis Cup koje smo osvojili, toliko igrača u Top 10, broj 1 u parovima, sve to proizlazi iz želje za dokazivanjem. Goran je postavio standarde time što je osvojio Grand Slam naslov i bio drugi na rang-listi. Sve ispod toga više nije dovoljno dobro, moraš imati bolje rezultate da bi kod nas bio priznat. To je to što vuče igrače.”

‘Takvog ambijenta na tenisu nema nigdje’

Nema sumnje da će ta želja biti izražena i u Lilleu, s obzirom na to da je današnja reprezentativna generacija prije dvije godine došla i ostala na jedan set od osvajanja Davis Cupa, ali će protiv sebe imati više od 20.000 francuskih navijača.

“Takvog ambijenta na tenisu nema nigdje. Njima će s te strane biti lakše, jer su već igrali pred toliko ljudi i u tom ambijentu, ali neće biti nama prepreka. Marin i Borna imaju iskustva i toliko su željni dobiti taj meč. Vidimo svaki puta na Davis Cupu koliko ih publika motivira pa makar to bila i publika koja je protiv njih. Obojica uživaju u toj atmosferi koja se stvori, koju nemaš svaki dan priliku osjetiti u tenisu, i čak mislim da to nama ide u prilog”, zaključio je Željko Krajan.